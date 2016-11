Schalke 04 ist schwer zu stoppen

Im Heimspiel gegen Darmstadt 98 und mit den Tickets auf Schalke zum Erfolg.

(firmenpresse) - Vor der Fußball Bundesliga Saison wollte die Mannschaft von Schalke 04 oben an der Tabellenspitze mitspielen. Aber dieser Wunsch war Fehlanzeige, denn der Mannschaft aus Gelsenkirchen gelang einfach keinen Sieg. Der Unmut unter den Fans und im Umfeld der Mannschaft von Schalke 04 wuchs an. In der 1. Fußball Bundesliga zählen ja bekanntlich nur Erfolge und das sind Siege. Aber die Fans von Schalke 04 halten ihrer Mannschaft weiterhin die Treue und die Tickets auf Schalke werden weiterhin gekauft. Alle Heimspiele in Gelsenkirchen sind ausverkauft. In den Spielen der Europaliga eilen die Schalker von Sieg zu Sieg. Dort sind sie kaum zu stoppen. Nur in der 1. Fußball Bundesliga dauerte das etwas länger. Aber auch hier scheint der Knoten geplatzt zu sein.



Schalke 04 arbeitet sich in der Tabelle der 1. Fußball Bundesliga weiter nach oben



In den letzten beiden Punktspielen der 1. Fußball Bundesliga konnte Schalke 04 zwei Siege verbuchen. So wurde Werder Bremen im Heimspiel mit 3:1 bezwungen. Aber auch auswärts geht es mit Schalke 04 weiter aufwärts. So gab es, am letzten Spieltag einen 1:0 Erfolg in Wolfsburg. Damit steht Schalke 04 auf den 11. Tabellenplatz der 1. Fußball Bundesliga. Jetzt geht es am 27.11.2016 im Heimspiel gegen Darmstadt 98. Hier gibt es noch Restkarten der Tickets auf Schalke im Internet. Mit einem Sieg gegen Darmstadt soll der Weg in Richtung Tabellenspitze fortgesetzt werden. Einen weiteren Fußball Leckerbissen für Schalke 04 gibt es am 03. Dezember 2016. Dann muss Schalke 04 bei RB Leipzig antreten. Der Neuling aus Leipzig ist im Moment der Tabellenführer der 1. Fußball Bundesliga. Jetzt können schon die Tickets auf Schalke erworben werden. Es wird sich zeigen, ob Schalke 04 zu stoppen ist.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://bundesliga-tickets.com/tickets-auf-schalke/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Auf Bundesliga-Tickets können Fans und Zuschauer auch die Tickets auf Schalke erwerben. Das sind Restkarten, die vom Verein zur Verfügung gestellt werden. Es existieren auf diesem Portal unterschiedliche Anbieter und so kann der Preis verglichen werden.



Bundesliga-Tickets

Kai Steudten

Körnerstraße 2

04107 Leipzig

admin[at]bundesliga-tickets.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

IT Dienstleister

Leseranfragen:

Aussender und Pressekontakt:

IT Dienstleister

Volkmar Schöne

Silvio-Meier-Str. 9

10247 Berlin

volkschoen[at]web.de

PresseKontakt / Agentur:

Aussender und Pressekontakt:

IT Dienstleister

Volkmar Schöne

Silvio-Meier-Str. 9

10247 Berlin

volkschoen[at]web.de

Datum: 24.11.2016 - 04:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1428364

Anzahl Zeichen: 1844

Kontakt-Informationen:

Firma: IT Dienstleister



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung