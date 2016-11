NOZ: NOZ: Kommunen: Bund muss mehr in Schulsanierung investieren

(ots) - Kommunen: Bund muss mehr in Schulsanierung

investieren



Appell des Städte-und Gemeindebundes vor Haushaltsberatungen im

Bundestag - "Wer hier blockiert, verspielt die Zukunft"



Osnabrück. Der Deutsche Städte-und Gemeindebund hat vor den

abschließenden Beratungen im Bundestag über den Etat 2017 weitere

Mittel für Schulsanierung gefordert. "Wer hier blockiert, verspielt

die Zukunft unseres Landes", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd

Landsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Es sei

richtig und notwendig, dass der Bund 3,5 Milliarden Euro in marode

Schulen investieren wolle. Der tatsächliche Erneuerungsbedarf bei

kommunalen Bildungseinrichtungen betrage aber rund 34 Milliarden

Euro. Die Länder müssten zudem für gut ausgebildete Lehrkräfte

sorgen.



Dem Bundesbildungs- und Forschungsministerium sollen 2017 mit

insgesamt 17,6 Milliarden Euro noch einmal rund 1,2 Milliarden Euro

mehr als im laufenden Jahr zur Verfügung stehen. An diesem Donnerstag

wird der Bundestag in zweiter Lesung darüber beraten. Am Freitag wird

das Parlament dann den Bundeshaushalt für 2017 verabschieden.







