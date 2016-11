ADAC-Crashtest zeigt Defizite in der Fahrzeugkonstruktion / Gute Knautschzonen schonen auch den Unfallgegner (FOTO)

Die Aufgabe der Knautschzone eines Fahrzeugs ist es Leben zu

retten. Je höher daher die Geschwindigkeit ist, mit der zwei Pkw

frontal aufeinanderprallen, und je größer der Massenunterschied,

desto dramatischer wirken sich Defizite in der Konstruktion der

Knautschzone aus. Der ADAC hat in seinem aktuellen Crashtest

untersucht, welche Folgen unterschiedlich konstruierte

Fahrzeugfronten auf das Verletzungsrisiko der Insassen haben.

Ergebnis: Eine partnerfreundlich konstruierte Knautschzone schont

nicht nur den Unfallgegner, sondern entlastet auch den eigenen

Fahrer.



Der Club ließ einmal einen Honda Civic und einmal einen VW Golf

gegen einen Smart Fortwo fahren. Die Fahrzeuge prallten mit jeweils

56 Stundenkilometer aufeinander, mit einer Überdeckung von 50

Prozent. Dabei zeigte sich: Beim Zusammenprall mit dem kleineren

Smart verformt sich die Knautschzone des Civic und nimmt dabei einen

erheblichen Teil der Aufprallenergie auf. Zudem verteilt sich die

Energie gleichmäßig in der relativ breiten Fahrzeugfront des Civic,

was die Belastung am Smart verringert.



Die Knautschzone des Golfs hingegen ist wesentlich steifer als die

des Civic und nimmt daher beim Crash nur wenig Energie auf. Zudem

wird die Energie des Aufpralls wie bei einer Pistolenkugel auf eine

kleine Oberfläche konzentriert. Der Längsträger des Golf bohrt sich

durch den Frontbereich des Smart bis in dessen Fußraum und verletzt

dort das linke Bein des Fahrers erheblich. Und: Das Verletzungsrisiko

des Golf-Fahrers ist ebenfalls höher als das des Civic-Fahrers.



Der ADAC fordert, Pkw standardmäßig mit einem großflächigen

Schutzschild auszurüsten, um die Sicherheit aller Insassen zu

erhöhen. Auch sollte die Steifigkeit der Fahrzeugfronten so angepasst

werden, dass jedes Fahrzeug seinen Anteil der Aufprallwucht abbaut.



Nach Schätzungen der ADAC-Unfallforschung können damit in Zukunft

mehrere Hundert Menschenleben pro Jahr gerettet und viele schwere

Verletzungen verhindert werden.



