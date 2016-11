ISG bezeichnet Mindtree als einen Top-15-Beschaffungsdienstleister

(ots) -



Mindtree (http://www.mindtree.com), ein führender Dienstleister

auf dem Gebiet der digitalen Transformation und Technologie,

verkündete heute, dass das Unternehmen in der Rangliste der

Information Services Group (http://www.isg-one.com) (ISG), einem

führenden Technologieinformations-, Marktintelligenz- und

Beratungsdienstleister, unter den besten 15 Beschaffungsunternehmen

eingeordnet wurde.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140416/681203 )



Mindtree landete aufgrund seines in den vergangenen 12 Monaten

erzielten Jahresauftragswerts unter den 15 führenden Anbietern in der

Kategorie "Breakthrough 15" für die Regionen EMEA sowie Nord- und

Südamerika auf dem 3Q 2016 Global ISG Index(TM).



In seinem mittlerweile 56. Quartal in Folge bietet der ISG

Index(TM) eine unabhängige vierteljährliche Beurteilung der neuesten

Trends und Daten aus der Beschaffungsbranche. In jedem Quartal werden

auf dem Index für jede Region die 15 Top-Anbieter in den Kategorien

"Big 15" (Einnahmen von mehr als 10 Mrd. US-Dollar), "Building 15"

(Einnahmen zwischen 2 und 10 Mrd. US-Dollar) und "Breakthrough 15"

(Einnahmen von bis zu 2 Mrd. US-Dollar) aufgelistet. Jede

Top-15-Kategorie umfasst Anbieter, darunter auch IaaS- und

SaaS-Anbieter, die im traditionellen Outsourcing-Markt miteinander

konkurrieren.



"Die Tatsache, dass wir in sieben aufeinanderfolgenden Quartalen

in dieser Kategorie anerkannt wurden, ist ein Beweis für unsere

Expertise auf dem Gebiet der digitalen Dienstleistungen und Managed

Services. In einer Welt, die von digitalen und cloudbasierten

Technologien immer weiter transformiert wird, konnten wir uns dank

unserer konsequenten Konzentration auf diese Bereiche als

vertrauenswürdiger Partner bei unseren Kunden etablieren", sagte

Rostow Ravanan, CEO und MD von Mindtree.





Die Aufnahme von Mindtree in den ISG Index(TM) erfolgt aufgrund

von Daten, die das Unternehmen jedes Quartal an ISG übermittelt.



"Seit mittlerweile nahezu 15 Jahren ist der ISG Index(TM) die

maßgebliche Quelle für Marktinformationen im Zusammenhang mit der

Auslagerung von Abwicklungsstrukturen und -gestaltung, der

Branchenakzeptanz, der geografischen Prävalenz sowie der Performance

von Dienstleistern", sagte Paul Reynolds, Chief Research Officer von

ISG. "Mit seinem Geschäftsvolumen behauptet sich Mindtree anderen

Branchenanbietern gegenüber weiterhin als führender und wachsender

Anbieter auf dem globalen Markt für digitale Dienstleistungen."



Über die Information Services Group



Die Information Services Group (ISG) (NASDAQ: III) ist ein

führendes Unternehmen im Bereich Technologieerkenntnisse, Marktwissen

und Beratungsdienstleistungen, das mehr als 500 Kunden weltweit

betreut und dabei unterstützt, operationale Exzellenz zu erzielen.

Unter Einsatz von Forschung, Benchmarking, Consulting und Managed

Services mit dem Fokus auf Informationstechnologie,

Geschäftsprozess-Transformation, Programm-Management und

Ressourcenplanung für Unternehmen unterstützt ISG Organisationen aus

dem privaten und öffentlichen Sektor dabei, ihre Betriebsumgebung zu

transformieren und zu optimieren. ISG genießt bei seinen Kunden

aufgrund des einzigartigen Know-hows im Bereich innovativer Lösungen

zur effektiveren Nutzung von Technologien, der umfassenden, in dieser

Branche konkurrenzlosen Sammlung an Daten sowie seiner mehr als

fünfzigjährigen Erfahrung und globalen Führerschaft auf dem Gebiet

der Informations- und Beratungsdienstleistungen ein hohes Ansehen.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA),

beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist in 21 Ländern tätig.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.isg-one.com.



Über Mindtree



Mindtree (http://www.mindtree.com) [NSE: MINDTREE] bietet

Dienstleistungen ? von der Konzeption bis zur Ausführung ? auf dem

Gebiet der digitalen Transformation und Technologie und unterstützt

damit Kunden der Global 2000 (FORBES), ihre Konkurrenz zu

übertreffen. "Born digital" ist ein agiler, kollaborativer Ansatz von

Mindtree zur Entwicklung kundenspezifischer Lösungen innerhalb der

digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig trägt die umfassende

Fachkompetenz des Unternehmens auf dem Gebiet des Infrastruktur- und

Anwendungsmanagements dazu bei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu

verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz

abheben, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das

Umsatzwachstum beschleunigen möchten ? wir sind dafür der richtige

Partner. Besuchen Sie http://www.mindtree.com, um mehr dazu zu

erfahren.



INDIEN



Debi Senapati



Mindtree



+91-99805 56784



Debi.senapati(at)mindtree.com

USA



Andrea Dunbeck



Matter Communications



978-518-4555



adunbeck(at)matternow.com

EUROPA



Imogen Nation



Hotwire



+4420-7608-4675



imogen.nation(at)hotwirepr.com



