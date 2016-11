Bahlsen stellt mit neuem Weihnachtsspot die Weihnachtsfrage

- Wofür steht Weihnachten - Spot soll zum Nachdenken anregen

- Werner M. Bahlsen: "Manchmal reichen schon kleine Gesten"



Mit einem emotionalen Spot regt Bahlsen in diesen Tagen dazu an,

über die Bedeutung von Weihnachten nachzudenken. Der Film geht am 24.

November online.



Draußen liegt Schnee. Es weht ein kalter Wind, die Dämmerung hat

eingesetzt. Der kleine Tom sitzt in der warmen Küche und beobachtet

durch das Fenster die Kinder am Spielplatz gegenüber. Eigentlich ist

bei dieser klirrenden Kälte niemand freiwillig draußen. Da sieht er

ein etwa gleichaltriges Mädchen, das sich traurig und verloren

umsieht...



So beginnt der Film, in dem Bahlsen in diesem Jahr eine etwas

andere Weihnachtsgeschichte erzählt. Mit dem Spot möchte Bahlsen dazu

beitragen, kurz innezuhalten und über den eigentlichen Sinn von

Weihnachten nachzudenken. Eine mögliche Antwort auf diese Frage

liefert der kleine Junge im Film: Er schenkt dem einsamen Mädchen

einen Zimtstern, lädt sie zu sich zum Spielen nach Hause ein und

umarmt Sie herzlich - eine spontane Geste der Nächstenliebe. Dazu

passend lautet der Claim: "Von Herzen."



"Wir freuen uns, wenn der Film dazu anregt, über die Bedeutung von

Weihnachten nachzudenken", sagt Werner M. Bahlsen, Inhaber und

Vorsitzende der Geschäftsführung Bahlsen GmbH & Co. KG. "Denn diese

ganz persönliche Geschichte zwischen zwei Kindern zeigt, dass

manchmal schon kleine Gesten ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln

können."



Der knapp 60 Sekunden lange Film geht am 24. November zum ersten

Mal online. Er wird auf der Facebook-Seite von Bahlsen und auf dem

Youtube-Channel der Marke zu sehen sein. Über die eigens entwickelte

Microsite www.bahlsen.de/weihnachten können die User eine von vier

verschiedenen Weihnachtskarten mit Motiven aus dem Film auswählen,



die dann per Post verschickt wird. Außerdem zeigt das Unternehmen

Bahlsen auf der Site eine Auswahl seiner sozialen Projekte, für die

es sich engagiert. Der Bahlsen Weihnachtsfilm wird auch einmalig am

25.11. zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr auf RTL während des

RTL-Spendenmarathons zu sehen sein.



Der Weihnachtsspot ist online zu finden unter:

https://youtu.be/PYOJ1j7axrE



Hochauflösendes Bildmaterial können Sie herunterladen unter:

https://k3presseagenturgmbh.app.box.com/v/Bahlsen-Weihnachtsfilm



Kreativagentur: Labamba

Regisseur: Mona El Mansouri

Produktion: Soup Film

Bahlsen Verantwortliche: Katja Semmler (Head of Consumer

Connectivity & Digital Marketing, Bahlsen Business Unit D-A-CH)

und Caroline Vulter (Brand Managerin Bahlsen, Bahlsen Business

Unit D-A-CH)

Media Agentur: Carat

Digitalagentur: Webguerillas







