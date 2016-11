Neuerscheinung: Ostfrieslandroman "Die Schwestern von Aurich" von Ele Wolff im Klarant Verlag

Familien haben ihre Geheimnisse und oft sind Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbunden. In der ostfriesischen Stadt Aurich verbirgt sich ein dunkles Rätsel um zwei Zwillingsschwestern.

Ostfrieslandroman "Die Schwestern von Aurich" von Ele Wolff (Klarant Verlag, Bremen)

(firmenpresse) - Kaum jemand blickt so tief in die Seelen ihrer Protagonisten wie die Autorin Ele Wolff. Sie ist eine großartige Erzählerin menschlicher Abgründe und versteht es, ein aufgedecktes Lebensgeheimnis aus der Vergangenheit in ein emotionsreiches, fesselndes Buch einfließen zu lassen, das den Leser berührt.



Zum Inhalt:

Von einem Moment auf den anderen steht das Leben von Fenna Janssen auf dem Kopf. Durch Zufall findet die junge Frau aus Aurich heraus, dass sie als kleines Kind adoptiert wurde. Ihr leiblicher Vater hatte Ostfriesland gemeinsam mit Fennas Zwillingsschwester in Richtung Kanada verlassen.

Sind ihre leiblichen Eltern noch am Leben? Wo lebt ihre Zwillingsschwester heute? Was ist damals geschehen, dass sie von ihrer Familie in Aurich zurückgelassen wurde? All die Fragen lassen Fenna nicht mehr los, und so begibt sie sich auf die Suche nach ihren Wurzeln. Schon bald ist sie kurz davor, ihre Schwester ausfindig zu machen, als das Schicksal erneut zuschlägt ?



Nach dem kürzlich erschienenen Ostfrieslandkrimi "Das Geheimnis von Hooksiel" (ISBN 978-3-95573-496-1) wurde jetzt der Ostfrieslandroman "Die Schwestern von Aurich" (ISBN 978-3-95573-497-8) von Ele Wolff im Klarant Verlag veröffentlicht.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden.



Mehr Informationen zu dem E-Book "Das Geheimnis von Hooksiel" erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B01MQNB1SD und eine Leseprobe auf

https://www.weltbild.de/artikel/ebook/die-schwestern-von-aurich-ostfriesland-roman_22360949-1











