Schlank Mixer  Aromastoffe fördern Allergien und machen dick

Wenn Essen besser schmecken soll, dann kommen häufig Aromastoffe ins Spiel. Was besonders gut schmeckt, das wird auch besonders häufig gekauft und verzehrt. Das gilt für fast alle Fertigprodukte.



(firmenpresse) - Wenn Essen besser schmecken soll, dann kommen häufig Aromastoffe ins Spiel. Was besonders gut schmeckt, das wird auch besonders häufig gekauft und verzehrt. Das gilt für fast alle Fertigprodukte.



Künstlich oder naturidentisch

Ob künstliche oder naturidentische Aromastoffe – Aromen werden von der Lebensmittelindustrie immer dann eingesetzt, um den Nahrungsmitteln einen guten Geschmack und Geruch zu verleihen. Natur­i­den­tisch heißt hierbei allerdings nicht natürlich, sondern synthetisch im Labor nachgebaut. Oft werden mit Aromen Produkte aus minderwertigen Rohstoffen aufgepeppt.



Täuschung der Verbraucher

Oft werden wir durch wohlklingende Produktnamen oder durch besonders schöne Produktabbildungen getäuscht: sowohl Namen als auch Abbildungen sollen auf hochwertige Zutaten schließen lassen. Doch statt frischem Obst und knackigem Gemüse sind die Produkte selbst nur mit Aroma- bzw. Zusatzstoffen geschönt. Hauptsache: es schmeckt uns.



Lecker macht dicker

Aromastoffe sind schließlich Geschmacksverstärker, die auch so wirken. Sie verändern, verbessern oder verstärken den Geschmack von Lebensmitteln. Aromatisierte Lebensmittel schmecken demnach so gut, dass sie den Appetit auf „Mehr“ erzeugen. Über den Geschmackssinn werden wir also dazu gebracht, mehr zu essen, als wir eigentlich wollen oder müssen. Manche Aroma­stoffe können sogar gesundheitliche Probleme oder Allergien auslösen. Wie man besser auf seine Nahrung achtet und gesünder leben kann, das erklärt Vanessa Halen in ihrem neuen Ratgeber SCHLANK MIXER.



Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat.

Kommentare zur Pressemitteilung