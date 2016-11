YoungCapital tritt in Berliner Markt ein

Der niederländische Spezialist für die Personalbeschaffung junger

Talente tritt in den Berliner Markt ein. Neben der Hauptniederlassung

in Köln wird YoungCapital einen weiteren Standort am Hackeschen Markt

in Berlin eröffnen. Grund dafür ist die stetig wachsende Nachfrage

von Kunden aus der Region, vor allem seitens der

Internetdienstanbieter, Start-ups und kreativen Agenturen.



YoungCapital hat im Januar 2016 seine erste deutsche Niederlassung

in Köln eröffnet. Seitdem ist die Nachfrage von Unternehmen, die auf

der Suche nach jungen und hoch qualifizierten Talenten sind, stark

angestiegen. Das dynamische E-Recruiting-Unternehmen aus den

Niederlanden betreibt unter dem Namen "Studentjob.de" schon seit 2008

seinen bundesweiten Talent-Pool, der heute über 300.000 jobsuchende,

gut ausgebildete und junge Talente umfasst. YoungCapital zeichnet

sich durch einen intensiven und direkten Austausch mit den Kandidaten

aus, die in der Regel zwischen 18 und 30 Jahre alt sind.



Brücke schlagen mit Social Media und innovativem Bewerbungsprozess



"Vielen Unternehmen fällt es schwer, junge und gut ausgebildete

Talente zu finden, weil sie einfach nicht wissen, was junge Leute

bewegt und welche Medien sie nutzen", erklärt Managing Director Karin

van der Gragt von YoungCapital Deutschland. "Das ist unser

Expertenwissen, welches wir genau an der Stelle zum Einsatz bringen.

Zu diesem Zweck optimieren wir unsere Auffindbarkeit im Internet,

nutzen intensiv Social Media und sorgen für anhaltende Innovationen

im Bewerbungsprozess. Ein aktuelles Beispiel dafür - unsere

Kandidaten können sich bei uns auch mit einer Videobotschaft via

WhatsApp bewerben."



Flexible Lösungen



Vor allem in schnell wachsenden Unternehmen gibt es einen hohen



Bedarf an flexiblen Personallösungen, auf die YoungCapital sich

spezialisiert hat. Karin van der Gragt: "Wir beobachten eine

verstärkte Nachfrage von Kunden, die im Bereich Internet-Technologie

exponentiell wachsen. Dabei handelt es sich z.B. um innovative

Anbieter, die den traditionellen Markt revolutionieren wollen. Unsere

Kandidaten bringen die nötigen Kompetenzen mit, um die Unternehmen

bei dieser Entwicklung optimal zu unterstützen. Aber auch große

etablierte Unternehmen setzen auf die Innovationskraft der jungen

Generation, um interne Erneuerungen anzutreiben."



Über YoungCapital



YoungCapital verbindet Unternehmen mit Nachwuchstalenten wie

Studenten und Young Professionals. Nachwuchstalente sind die

Antriebskraft der Innovation in der heutigen Geschäftswelt, deshalb

hilft YoungCapital genau diesen jungen Talenten ihren Platz auf dem

Arbeitsmarkt zu erobern. YoungCapital wurde schon mehrmals

ausgezeichnet, unter anderem als Best Managed Company und Business of

the Year des European Business Awards.



