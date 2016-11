BDAE testet erfolgreich Dokumentations-Software für Hamburger Startup

(ots) - Um seinen Mitarbeitern die Umstellung auf ein

neues Datenbanksystem so unkompliziert wie möglich zu machen, nutzt

der Auslandsexperte BDAE als einer der ersten Anwender überhaupt das

neue E-Learning-Tool "Flowshare" des Hamburger Startup-Unternehmens

Miraminds. Dabei handelt es sich um eine intelligente

Dokumentationssoftware, mit der jeder Anwender problemlos eine

Schritt-für-Schritt-Anleitung (Tutorial) für jedes beliebige Programm

erstellen kann. Und das funktioniert so: Während der Nutzer am

Desktop beispielsweise eine Datenbank bedient und mit Inhalten füllt,

erstellt "Flowshare" automatisch im Hintergrund eine Klickanleitung

mit kurzen Anweisungen. Auf diese Weise dauert das Erstellen eines

Tutorials nur so lange, wie der Anwender benötigt, um einen Prozess

durchzuführen.



Initiator und Ideengeber war Dr. Oliver Fluck, leidenschaftlicher

Forscher, der bereits für große Unternehmen Software-Prototypen

gebaut und dafür Patente angemeldet hat. Während dieser Arbeit musste

er immer wieder seine Programme erläutern und Handouts und Tutorials

erstellen, was sich als überaus zeitintensiv erwies. Dies motivierte

den Erfinder in ihm, an einer praktikableren Lösung zu arbeiten, so

dass schließlich Flowshare entstand. Was die Dokumentationssoftware

so besonders macht, erläutert Geschäftsführer und Mitbegründer von

Miraminds Louis Maywald: "Zum einen ermöglicht Flowshare das

vollautomatisierte Erstellen eines Handouts während des parallelen

Nutzens eines beliebigen Programmes. Zum anderen ist die

Bedienbarkeit derart intuitiv, dass praktisch jeder Anwender sein

Softwarewissen teilen kann."



Einfache Tutorials für optimalen Wissenstransfer im Unternehmen



Zielgruppe sind neben Softwaretrainern und dem Customer Care

Support auch Bildungsanbieter. So hat das Startup bereits ein Projekt

mit der Hochschule Fresenius zum Thema digitaler Wissenstransfer in



Unternehmen abgeschlossen. Kleine und mittelständische Unternehmen

(KMU), die kostengünstig ihr Wissensmanagement modernisieren und

Mitarbeitern schnelle, leicht verständliche Tutorials an die Hand

geben wollen, sind eine weitere wichtige Zielgruppe von Miraminds.



Wie gut das Tool im Geschäftsalltag funktioniert, weiß Philipp

Belau, Leiter IT-Administration beim BDAE: "Dank Flowshare haben wir

einen idealen Weg gefunden, unseren Mitarbeitern den Umgang mit neuer

Software und deren Handhabung einfach, unkompliziert und

reproduzierbar darzustellen. Flowshare baut durch seine automatische

Erkennung von Klicks schnell Hemmungen vor dem Erstellen eines

Tutorials ab und ermöglicht so einen einfacheren Wissenstransfer."



Dank der Kooperation mit dem BDAE hat das junge Miraminds-Team um

Oliver Fluck, Louis Maywald, Sofia Kermas und Jasmin Kazi ein

direktes Anwender-Feedback erhalten und konnte dieses in Anpassungen

einfließen lassen. Der Spezialist für Auslandsversicherungen und

Auslandsentsendungen nutzt die Dokumentationssoftware inzwischen auch

für andere Unternehmensbereiche.



Mehr Informationen zu "Flowshare" erhalten Interessierte auf

https://miraminds.com/







