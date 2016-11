Tipp zu Weihnachten: Seelenqual mit HappyEnd

(firmenpresse) - In der Buchbeschreibung heißt es: Als würde mir die Diagnose manisch depressiv nicht bereits genug Probleme bereiten … nun kam auch noch Krebs hinzu. Jeder kann sich vorstellen, wenn ein Mensch die Diagnose „KREBS“ bekommt, dass ihm erst einmal der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Viele Menschen zerbrechen daran. Die Autorin nicht. Eindrucksvoll schildert sie, wie sie den Kampf aufgenommen und sich nicht hat unterkriegen lassen.



Buchbeschreibung:

Als würde mir die Diagnose manisch depressiv nicht bereits genug Probleme bereiten … nun kam auch noch Krebs hinzu. Die Zeit schien stillzustehen … ich ergab mich in mein Schicksal voller Angst. Meine Gedanken kreisten zwischen Resignation und Hoffnung. Vertrauen in die Ärzte, die Liebe meiner Familie sowie ein besonderer Geburtstagsgruß ließen mich nicht verzweifeln, sondern positiv in die Zukunft schauen. Langsam aber stetig ging es bergauf und heute kann ich sagen: „Meine Seelenqual hat ein HappyEnd gefunden, auch … weil ich mich nicht unterkriegen lasse.“

Taschenbuch: 110 Seiten

Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (10. April 2014)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 149911589X

ISBN-13: 978-1499115895



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 1736 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 110 Seiten

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B00T71QMDW

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Mehr Infos unter:

http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



