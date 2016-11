EANS-News: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA auf Kurs die gesteckten Ziele zu

erreichen

(ots) - --------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der

Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



9-Monatsbericht



UNIQA auf Kurs die gesteckten Ziele zu erreichen



* Geplante Rücknahme der Einmalerläge in der Lebensversicherung

reduziert verrechnete Konzernprämien um 2,3% auf 4.753,3 Mio. Euro



* Laufende Konzernprämien um 1,9% auf 3.949,6 Mio. Eurogesteigert



* Versicherungsleistungen im Eigenbehalt um 2,3% auf 3.431,4 Mio.

Euro reduziert



* Combined Ratio nahezu unverändert bei 98,2% (+0,2PP)



* Nettoerträge aus Kapitalanlagen durch verschärftes

Niedrigzinsumfeld auf 490,1 Mio. Euro gesunken (-20,7%)



* Ergebnis vor Steuern erwartungsgemäß um 42,9% auf 172,2 Mio. Euro

gesunken



* Ergebnisausblick für 2016 bestätigt: wegen hohen

Zukunftsinvestitionen und angespannten ökonomischen

Rahmenbedingungen bis zu 50% unter dem Rekordergebnis 2015



UNIQA CEO Andreas Brandstetter zu den ersten drei Quartalen 2016:

"Mit dem Ergebnis vor Steuern von 172,2 Millionen Euro nach neun

Monaten liegen wir in Summe im Bereich unserer Erwartungen, obwohl in

der Schaden- und Unfallversicherung im dritten Quartal unerwartet

viele Großschäden eingetreten sind. Schon zu Jahresbeginn haben wir

für das laufende Jahr ein Ergebnis angekündigt, das wegen hoher

Zukunftsinvestitionen und den angespannten ökonomischen

Rahmenbedingungen bis zu 50 Prozent unter dem Rekordergebnis 2015

bleiben wird. Wir sind somit auf Kurs, um das angepeilte Ergebnis für

das Gesamtjahr 2016 zu erreichen, auch wenn das toxische

Niedrigzinsumfeld weiterhin starken Druck auf die Erträge aus den

Kapitalanlagen ausübt."



Brandstetter zur Schadenentwicklung: "Das dritte Quartal 2016 war



durch überdurchschnittlich viele Großschäden in Österreich und in den

internationalen Märkten gekennzeichnet. Dadurch stieg die Combined

Ratio in der Schaden- und Unfallversicherung in den ersten neun

Monaten leicht auf 98,2 Prozent an. Mit diesem Wert, der deutlich

über unseren Erwartungen liegt, sind wir nicht zufrieden.

Dementsprechend werden wir unsere Anstrengungen unvermindert

fortsetzen, um in diesem Bereich nachhaltig weitere Verbesserungen zu

erzielen. Eine Rückkehr auf den Pfad der letzten Jahre mit einer

stetig sinkenden Combined Ratio ist für uns von prioritärer

Bedeutung."



Brandstetter zur Prämienentwicklung: "In den ersten drei Quartalen

2016 stiegen die laufenden Prämien durch ein moderates Wachstum in

Österreich und stärkeren Zuwächsen im internationalen Bereich in

Summe um 1,9 Prozent. Das Minus bei den verrechneten Prämien ist

ausschließlich davon getrieben, dass wir das Einmalerlagsgeschäft

bewusst deutlich zurückgefahren haben, weil dieses viel Kapital

bindet und vor allem im gegenwärtigen Zinsumfeld weniger ertragreich

und für unsere Kunden nicht attraktiv ist. In der Schaden- und

Unfallversicherung haben wir ein durchaus gutes Wachstum erreicht und

auch in der Krankenversicherung haben wir den soliden Wachstumskurs

fortgesetzt."



Zur erwarteten Entwicklung sagt Brandstetter: "Für das Geschäftsjahr

2016 gehen wir unverändert davon aus, dass das Ergebnis vor Steuern

um bis zu 50 Prozent niedriger ausfallen wird als das sehr gute

Ergebnis 2015. Gründe dafür sind einerseits das Anfang 2016

gestartete Innovationsprogramm mit erhebliche Zukunftsinvestitionen

in das 'Re-Design' des Geschäftsmodells, den personellen

Kompetenzaufbau und die erforderliche Modernisierung unserer

IT-Landschaft. Andererseits gehen wir davon aus, dass sich die

anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen mit negativen Zinsen,

sinkenden Kapitalerträgen und politischen Unsicherheiten in einzelnen

Märkten mittelfristig nicht verbessern werden. Wir halten an unserem

Vorhaben fest, auf Basis einer sehr soliden Kapitalausstattung die

jährliche Ausschüttung je Aktie im Rahmen einer progressiven

Dividendenpolitik in den kommenden Jahren kontinuierlich zu

steigern."



Konzernkennzahlen 1 - 9/2016 im Detail



Die verrechneten Prämien der UNIQA Group inklusive der Sparanteile

der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung sanken in den

ersten drei Quartalen 2016 aufgrund des plangemäß zurückgefahrenen

Einmalerlagsgeschäfts in der Lebensversicherung um 2,3 Prozent auf

4.753,3 Millionen Euro (1 - 9/2015: 4.866,1 Millionen Euro). Während

die laufenden Konzernprämien um 1,9 Prozent auf 3.949,6 Millionen

Euro (1 - 9/2015: 3.876,8 Millionen Euro) stiegen, reduzierten sich

die Einmalerlagsprämien in der Lebensversicherung um 18,8 Prozent auf

803,7 Millionen Euro (1 - 9/2015: 989,3 Millionen Euro).



In der Krankenversicherung stiegen die verrechneten Prämien im

Berichtszeitraum um 4,0 Prozent auf 778,8 Millionen Euro (1 - 9/2015:

749,1 Millionen Euro), jene in der Schaden- und Unfallversicherung

wuchsen in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 um 2,4 Prozent auf

2.079,1 Millionen Euro (1 - 9/2015: 2.029,6 Millionen Euro). In der

Lebensversicherung reduzierten sich wegen der Rücknahme des

Einmalerlagsgeschäfts die gesamten verrechneten Prämien - inklusive

der Sparanteile der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung -

um 9,2 Prozent auf 1.895,3 Millionen Euro (1 - 9/2015: 2.087,5

Millionen Euro).



Die abgegrenzten Prämien im Eigenbehalt nach IFRS (d.h. exklusive

Sparanteile der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung) sanken

um 2,1 Prozent auf 4.219,3 Millionen Euro (1 - 9/2015: 4.307,6

Millionen Euro).



Die Versicherungsleistungen im Eigenbehalt der UNIQA Group

reduzierten sich in den ersten neun Monaten 2016 aufgrund des

Prämienrückgangs in der Lebensversicherung um 2,3 Prozent auf 3.431,4

Millionen Euro (1 - 9/2015: 3.512,5 Millionen Euro).



Die gesamten Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb abzüglich der

erhaltenen Rückversicherungsprovisionen stiegen in den ersten neun

Monaten des Jahres 2016 um 1,7 Prozent auf 1.015,0 Millionen Euro (1

- 9/2015: 998,5 Millionen Euro). Dabei reduzierten sich die

Aufwendungen für den Versicherungsabschluss um 0,8 Prozent auf 702,7

Millionen Euro (1 - 9/2015: 708,5 Millionen Euro). Die sonstigen

Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (Verwaltungskosten) stiegen

in den ersten drei Quartalen 2016 bedingt durch Aufwendungen im

Rahmen des Innovations- und Investitionsprogramms um 7,8 Prozent auf

312,4 Millionen Euro (1 - 9/2015: 289,9 Millionen Euro).



Die Konzernkostenquote stieg im Zuge der gesunkenen Prämien und

erhöhter Investitionen erwartungsgemäß auf 22,4 Prozent (1 - 9/2015:

21,4 Prozent). Die Combined Ratio nach Rückversicherung stieg - durch

eine überdurchschnittliche Großschadenbelastung im dritten Quartal -

leicht auf 98,2 Prozent (1 - 9/2015: 98,0 Prozent).



Die Nettoerträge aus Kapitalanlagen sanken unter anderem aufgrund

negativer Währungseffekte in den ersten drei Quartalen 2016 um 20,7

Prozent auf 490,1 Millionen Euro (1 - 9/2015: 618,0 Millionen Euro).

Der Vergleichswert des Vorjahres ist durch positive

Bewertungsergebnisse und den 2015 erfolgten Umbau der strategischen

Veranlagungspolitik beeinflusst,während in den ersten neun Monaten

2016 das weiter verschärfte Niedrigzinsumfeld dämpfend wirkte.



Der Kapitalanlagebestand der UNIQA Group(einschließlich der

Kapitalanlagen der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung)

erhöhte sich zum 30. September 2016 gegenüber dem letzten

Bilanzstichtag auf 30.584,9 Millionen Euro (31. Dezember 2015:

29.416,1 Millionen Euro).



Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group sank in den

ersten drei Quartalen 2016 um 50,7 Prozent auf 74,4 Millionen Euro (1

- 9/2015: 151,0 Millionen Euro). Das operative Ergebnis verringerte

sich vor allem aufgrund des gesunkenen Kapitalanlageergebnisses um

32,3 Prozent auf 230,6 Millionen Euro (1 - 9/2015: 340,4 Millionen

Euro). Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group lag bei 172,2

Millionen Euro (1 - 9/2015: 301,9 Millionen Euro).Dieses Ergebnis

beinhaltet einen außerordentlichen Vorsteuerertrag in der Höhe von 37

Millionen Euro aus dem Verkauf der Minderheits-Finanzbeteiligung an

der Niederösterreichische Versicherung AG, Investitionen in der Höhe

von rund 30 Millionen Euro im Zuge des Innovationsprogrammes und eine

im Vergleich zum Vorjahr um 30 Millionen Euro höhere Belastung durch

Großschäden.



Das Konzernergebnis(den Aktionären der UNIQA Insurance Group AG

zurechenbarer Anteil des Periodenergebnisses) reduzierte sich

plangemäß um 39,3 Prozent auf 148,8 Millionen Euro (1 - 9/2015: 245,0

Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 Euro (1 - 9/2015:

0,79 Euro).



Das Eigenkapital der UNIQA Group stieg seit Jahresbeginn um 6,8

Prozent und belief sich per 30. September 2016 auf 3.367,9 Millionen

Euro (31. Dezember 2015: 3.152,7 Millionen Euro).



Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiterder UNIQA Group sank in den

ersten neun Monaten des Jahres 2016 auf13.908 (1 - 9/2015: 14.038).



Ausblick UNIQA startete Anfang 2016 das größte Innovationsprogramm in

seiner Unternehmensgeschichte und wird in den kommenden zehn Jahren

rund 500 Millionen Euro in das "Re-Design" des Geschäftsmodells, den

dazu notwendigen personellen Kompetenzaufbau und die erforderlichen

IT-Systeme investieren. Diese erheblichen Zukunftsinvestitionen

werden zu einem guten Teil im Jahr 2016 ergebniswirksam. In

Kombination mit den anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen - wie

einem Anhalten des Niedrigzinsumfelds, sinkenden Kapitalerträgen und

politischen Unsicherheiten in einzelnen Märkten - erwartet UNIQA für

das Geschäftsjahr 2016 ein im Vergleich zum sehr guten Ergebnis 2015

um bis zu 50 Prozent reduziertes Ergebnis vor Steuern. Trotz der

Investitionen und des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds

beabsichtigt UNIQA, die jährliche Ausschüttung je Aktie im Rahmen

einer progressiven Dividendenpolitik in den kommenden Jahren

kontinuierlich zu steigern.



Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die

sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese

Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum

aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen

wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so

können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten

Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht

übernommen werden.



UNIQA Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). 21.300

Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 19 Ländern

mehr als 10 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem

Marktanteil von über 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause:

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien,

Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei,

Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch

Versicherungen in Italien, der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA

Group.



Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Norbert Heller

Tel.: +43 (01) 211 75-3414

mailto:norbert.heller(at)uniqa.at



Ende der Mitteilung euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------



Unternehmen: UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

A-1029 Wien

Telefon: 01/211 75-0

Email: investor.relations(at)uniqa.at

WWW: http://www.uniqagroup.com

Branche: Versicherungen

ISIN: AT0000821103

Indizes: WBI, ATX Prime, ATX

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch



Original-Content von: UNIQA Insurance Group AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

UNIQA Insurance Group AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.11.2016 - 07:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1428390

Anzahl Zeichen: 13227

Kontakt-Informationen:

Firma: UNIQA Insurance Group AG





Diese Pressemitteilung wurde bisher 27 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung