Große Rabatte auf großartige Deals

Berlin, 24. November 2016: Passend zum Black Friday und Cyber Monday hat auch Groupon Deutschland seine Preise stark reduziert – zum Teil bis zu 90 Prozent. Besonders günstige Deals gibt es in den Kategorien Beauty, Fashion, Elektronik und Freizeit. Alle Angebote für das traditionelle Shopping-Wochenende ab dem 25. November auf Groupon.de.

Pünktlich zum Black Friday und Cyber Monday hält Deutschlands größter Online-Marktplatz eine breite Auswahl besonders günstiger Deals mit bis zu 90 Prozent Rabatt für seine Kunden bereit. Von einer TASSIMO VIVY über eine KitchenAid bis hin zu einer Playstation 4 – Groupon bietet dieses Wochenende außergewöhnliche und vielseitige Angebote im Bereich Beauty, Fashion, Elektronik und Freizeit.

Groupon Deutschland nimmt schon zum zweiten Mal an den Rabattaktionen des Black Friday und Cyber Monday teil. In diesem Jahr sind die Preisnachlässe besonders groß. „Die Zeit des Weihnachtsshoppings ist in vollem Gange und wir haben hart gearbeitet, um eine bunte Auswahl an attraktiven Deals von fantastischen Marken zusammenzustellen“, so Dominik Dreyer, Geschäftsführer von Groupon Deutschland.

•KitchenAid – ab 399,99 Euro (Bestpreis) https://www.groupon.de/deals/kitchenaid-kchenmaschine

•Playstation 4 – ab 249 Euro https://www.groupon.de/deals/sony-playstation-4-slim-1 (Bestpreis)

•TASSIMO VIVY – ab 34,99 (bis zu 68% Rabatt) https://www.groupon.de/deals/tassimo-milka-weihnachtspaket

•Smartwatch mit Smartcam – ab 24,99 Euro (bis zu 75% Rabatt) https://www.groupon.de/deals/smartwatch-mit-smartcam-2

•3er Set Reisekoffer – ab 119,98 Euro (bis zu 83% Rabatt) https://www.groupon.de/deals/3er-set-reisekoffer-16

•Ultraschall-Kavitationsgerät – ab 79,99 Euro (bis zu 90% Rabatt) https://www.groupon.de/deals/ultraschall-kavitationsgert







Groupon (NASDAQ: GRPN) verändert den täglichen Umgang mit lokalen Dienstleistungen, indem der Online-Marktplatz seinen Kunden mobil und online eine Vielzahl abwechslungsreicher vergünstigter Angebote zum Entdecken bietet. In Echtzeit lässt sich so das Beste einer Stadt aus den Bereichen lokale Services, sowie Reisen, Shopping und Events finden. Groupon verbessert damit die Kundengewinnung und Kundenbindung von kleinen und mittleren Unternehmen, indem es seinen Partnern anpassbare und je nach Bedarf skalierbare Marketing-Programme und Dienstleistungen für ein profitables Wachstum zur Verfügung stellt. Finden Sie tolle Angebote sowie die Anmeldung für unsere Newsletter auf unserem Marktplatz unter www.groupon.de. Groupons hochbewertete App kann unter www.groupon.de/mobile heruntergeladen werden. Sie wollen Partner werden? Auf www.grouponfunktioniert.de findet sich alles rund um Groupons Marketing- und Vetriebslösungen für Partner.



