Pantos realisiert Relaunch des Webauftritts für ITD.

Ihren Kunden ITD, einer der europäischen Marktführer bei mobilen und stationären Geräteträgern für die Medizintechnik, betreut die Münchner Werbeagentur Pantos seit 2008 in allen Fragen der Online-Kommunikation. Dazu gehören beispielsweise der Corporate-Webauftritt, eine komplexe Typo3-Installation – ein Produkt-Konfigurator – sowie ein Produktfinder-Tool.

(firmenpresse) - ITD hatte sich entschieden, den Corporate-Webauftritt komplett zu überarbeiten. Als langjähriger Partner und kontinuierlicher Betreuer der komplexen ITD-Typo3-Installation sollte Pantos die Website in Puncto Design und Benutzerfreundlichkeit überarbeiten. Gleichzeitig galt es, die Navigation übersichtlicher und reduzierter zu gestalten.



Das von Pantos entwickelte Konzept sieht vor, die ITD-Produkte und ihr einfaches und schnelles Auffinden deutlich in den Vordergrund zu stellen. Dazu ist ein bebildertes Megamenü entstanden, das es dem Interessenten ermöglicht, auf einen Blick die gewünschte Kategorie zu erreichen. Gleichzeitig wurden die speziell für ITD entwickelten und bewährten Online-Tools Produkt-Konfigurator und Produktfinder prominent in den Vordergrund gestellt, um den Zugriff auf diese nützlichen Tools noch zu vereinfachen.



In der Web-Applikation ist ein ebenfalls von Pantos speziell für ITD entwickeltes Newsletter-Tool enthalten. Dieses seit langem bewährte Tool wurde im Zuge der Neuausrichtung der Website neu gestaltet und in Responsive-Design umgesetzt. So wird das Lesen der neuen ITD Newsletter zukünftig für viele Tablet- und Smartphone-Nutzer noch angenehmer.



Am Backend realisierte Pantos eine für das ITD-Webteam einfach zu bedienende Nutzeroberfläche. So kann ITD den Großteil aller täglich anfallenden Aktualisierungen und Ergänzungen auf der Website einfach und komfortabel umsetzen.



Idee, Konzeption, Web-Design, Realisierung und Programmierung stammen komplett von Pantos.







Pantos, Agentur für Marketing * Werbung * Design, konzentriert sich auf B2B-Kommunikation für komplexe und erklärungsintensive Produkte und Dienstleistungen und begleitet mittelständische Unternehmen aus den verschiedensten Branchen in Industrie, Dienstleistung und öffentlichen Institutionen. Pantos ist inhabergeführte und unabhängig und bietet seinen Kunden sowohl Komplettbetreuung als auch projektbezogene Zusammenarbeit aus allen Bereichen der Marketingkommunikation – Beratung, Strategie, Konzeption in Print, Internet/Neue Medien, 3D-Visualisierung und Messe, bis zur Realisierung und Produktion.

Pantos Werbeagentur GmbH

