Ein ganzes Stadion unterm Regenschirm

(firmenpresse) - Mit den Panorama-Schirmen von Panocity steht man im Stadion statt im Regen - und hat die ganz großen Momente des Lieblingssports überall mit dabei.



Schon alle Weihnachtsgeschenke auf dem Schirm? Wer diese Frage mit Nein beantwortet, kann sich folgende stellen: Wie wäre es mal mit einem Schirm als Weihnachtsgeschenk? Langweilig? Von wegen! Der öde Alltagsgegenstand wird jetzt zum echten Erlebnis. Denn das Start-Up Panocity aus Salzgitter holt ganze Fußballstadien unter den Wetterschutz.



Während die Schirme außen schlicht einfarbig gehalten sind, leuchten auf der Innenseite Flutlichter und ein Meer von Fan-Schals, läuft eine La-Ola-Welle zur Hymne der Champions League, zeigen die Fans des Lieblingsclubs eine überwältigende Choreografie. Im Mittelpunkt: Immer der Schirmträger.



Die Schirme sind offizielle UEFA-Lizenzprodukte und auf www.pano.city in verschiedenen Varianten für je 34,95 Euro erhältlich. Zur Wahl stehen unter anderem das Champions League Finale 2016 zwischen Real Madrid und Atlético Madrid sowie das Finale der Europa League 2016 in Basel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Sevilla.



Wie die Liebe eines Fans zu seinem Verein sollen auch die Schirme ein Leben lang halten. Der Stock ist deshalb aus Stahl gefertigt, die Streben aus stabilem Fiberglas.

Panocity ist ein junges Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Salzgitter-Bad, das sich auf Design und Herstellung außergewöhnlicher Regenschirme spezialisiert hat. Motive sind unter anderem sogenannte 360-Grad-Fotografien nicht nur von Fußballstadien, sondern auch von Städten, die Geschäftsführer Steffen Ducke in der Regel selbst erstellt.



pano.city Marketing GmbH

Windmühlenbergstraße 20, 38259 Salzgitter

Firma: pano.city Marketing GmbH

Stadt: Salzgitter

Telefon: +49 (0) 5341 - 22 54 20



