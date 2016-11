Nützliches und Praktisches für mehr Sicherheit und Komfort

Unter dem Motto"Alles, was daZUBEHÖRt" hat ZARGES das Zubehör-Sortiment für Leitern und Fahrgerüste erweitert

Das Zubehör von ZARGES ist immer dann zur Stelle, wenn es gebraucht wird.

(firmenpresse) - Noch mehr Sicherheit, noch mehr Komfort: ZARGES, europäischer Marktführer für Steigtechnik, hat sein Zubehör-Sortiment deutlich erweitert. Mit vielen kleinen Features und Ergänzungen wird der Einsatz der ZARGES Produkte noch sicherer und komfortabler.

ZARGES weiß, was seine Kunden brauchen und was beim sicheren Einsatz von Leitern und Fahrgerüsten notwendig ist. Diese Informationen sind jetzt in das neue Zubehörprogramm eingeflossen, in dem einige bekannte Produkte verändert wurden, aber auch viele Neuheiten für mehr Sicherheit, Schutz und Ergonomie sorgen:

- Universelle Holmverlängerung: Für unebenes Gelände oder auf Treppen können die Holme um bis zu 375 Millimeter verlängert werden. Neu dabei: Die Holmverlängerung ist jetzt universell für alle Leiterntypen mit Holmhöhe 48-73 mm einsetzbar.

- Holmverlängerung für Quertraversen: Verbesserte Montage und Handhabung der Höhenverstellung. Geeignet für Leitern mit Quertraversen.

- Diebstahlschutz: Passend für alle Leitern mit Vierkantbördelung bietet ZARGES eine Diebstahlsicherung inklusive Zahlenschloss an, so dass die Leiter bauseits angehängt werden kann.

- Wandabstützung: Durch wandschonenden Schaumstoff, der mit einem Klettverschluss schnell an der Leiter angebracht wird, können Abdrücke an Wänden vermieden werden. Wichtig ist die Wandabstützung auch beim Einsatz an isolierten Fassaden.

- Rolle in Quertraverse: einfach die vorhandene Quertraverse durch Quertraverse mit integrierter Rolle austauschen für erleichterten und ergonomischen Transport der Leiter.

- Einhängehaken: Für die Fixierung der Leiter an feststehende Objekte gibt es jetzt praktische Einhängehaken, die mit einem Klemm-Mechanismus an der Leiter befestigt werden.

- Signalleuchte: Bis zu 72 Stunden leuchtet die Signalleuchte, die einfach in die Vierkantbördelung eingesteckt wird. Sie sorgt bei Dunkelheit oder schlechter Witterung für mehr Sicherheit.

- Nicht-abfärbender Leiternschuh: Ein nachträglicher austauschbarer Leiternschuh verhindert dunklen Abrieb auf empfindlichen Bodenflächen.

- Tasche für Akkuschrauber: Speziell für Akkuschrauber und deren Zubehör konzipiert ist die robuste Tasche, die mit einem Klettverschluss an der Leiter oder dem Gerüst angebracht, aber auch praktisch am Gürtel getragen werden kann.

- Werkzeugtasche: Eine praktische Tasche, die sowohl schnell an der Leiter oder dem Fahrgerüst befestigt als auch bequem über der Schulter getragen werden kann, bietet in mehreren Fächern Platz für Werkzeug und Material.

- Stoßschutz: Speziell beim Einsatz von Treppen und Überstiegen aber auch für Gerüste schützt ein breites Polster, das um die Rohre gelegt wird, Maschinen und Anlage vor Beschädigungen.

- Reflektierende Aufkleber: Bei Dunkelheit und schlechter Sicht erhöhen die in vier verschiedenen Größen erhältlichen reflektierenden Aufkleber die Sicherheit.

Die neuen Zubehörteile sind ab sofort erhältlich.





