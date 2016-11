Das eBay PowerWOW! zur Cyber Week - heute 10 Prozent auf alles in Elektronik, Heimwerker und Haushaltsgeräte (FOTO)

(ots) -

10 Prozent auf die Kategorien Elektronik, Heimwerker und

Haushaltsgeräte // Aktionszeitraum: heute, 24. November 2016, 12:00

bis 19:59 Uhr // Coupon ist pro Person zweimal einlösbar



Zur Cyber Week lässt sich mit dem eBay PowerWOW! heute wieder

kräftig sparen - und zwar bei mehr als 40 Millionen Artikeln.

eBay-Nutzer erhalten für acht Stunden zwischen 12:00 Uhr und 19:59

Uhr einen 10-Prozent-Rabattcoupon, gültig für alle Elektronik- und

Heimwerkerprodukte sowie Haushaltsgeräte aus folgenden Kategorien:

TV, Video & Audio, Handys & Kommunikation, Computer, Tablets &

Netzwerk, Foto & Camcorder, Haushaltsgeräte, Heimwerker, PC- &

Videospiele.



Und so geht's



Der Coupon-Code findet sich ab 12:00 Uhr auf der eBay-Startseite

unter ebay.de. Um den Coupon in Anspruch nehmen zu können, kaufen die

Nutzer einfach ihren Wunschartikel bei eBay.de, wählen in der

Kaufabwicklung PayPal aus, geben den Gutscheincode ein und zahlen den

Artikel per PayPal. Der Gutscheinwert wird automatisch abgezogen und

ist in den Zahlungsdetails zu sehen. Der maximale Gutscheinwert

beträgt 100 Euro, der Mindestkaufpreis 20 Euro.



Heutige Top-Deals bei eBay



Zusätzlich gibt es heute ab 8:00 Uhr ausgewählte Top-Deals bei

eBay. Auf diese gilt ab 12:00 Uhr dann ebenfalls der

10-Prozent-Rabattcoupon. Diese Produkte ausgewählter Marken sind

heute auf ebay.de/wow besonders günstig erhältlich:



- Apple MacBook Retina 12 Zoll 8GB, refurbished für 949,00 Euro

- Apple iPhone 6S 64GB, refurbished für 519,90 Euro

- Apple iPad Air 2 128GB Wifi für 489,90 Euro

- Asus Grafikkarte ROG Strix GeForce GTX 1080 Advanced für 629,00

Euro

- KitchenAid Küchenmaschine für 499,00 Euro

- LG Fernseher LED TV 49UH600V 49 Zoll für 479,00 Euro

- HP Notebook 350 G2 L8B07ES 8GB für 279,90 Euro



- BENQ Beamer TH681H für 444,00 Euro

- Bosch Staubsauger BGS5SMRT66 für 229,00 Euro

- Bosch Bohrhammer GBH 2-28 F für 179,90 Euro

- Braun Rasierer Series 9290cc für 249,99 Euro







Pressekontakt:

Marita Wünsch / eBay Corporate Services GmbH

Unternehmenskommunikation

Marktplatz 1, 14532 Kleinmachnow

Tel: +49 (0)30. 8019. 5381

E-Mail: presse(at)ebay.de

Auf unserer Website: presse.ebay.de



Nadine Gabriel / achtung! GmbH

Senior Account Manager

Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg

Tel: +49 (0)40. 450210. 821

E-Mail: Nadine.Gabriel(at)achtung.de



Original-Content von: eBay GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

eBay GmbH ebay-bild-powerwow.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.11.2016 - 10:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1428534

Anzahl Zeichen: 2806

Kontakt-Informationen:

Firma: eBay GmbH ebay-bild-powerwow.jpg

Stadt: Dreilinden / Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 60 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung