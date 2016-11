Deutscher Verband Flüssiggas: neue Konstellation im Vorstand

(ots) - Jobst-Dietrich Diercks von der PRIMAGAS Energie

GmbH & Co. KG, bislang zweiter stellvertretender Vorsitzender des

Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG), übernimmt ab sofort das

Amt des ersten stellvertretenden Vorsitzenden. Klaus Reckmann von der

WPG Westfälische Propan GmbH, bereits seit 2011 Vorstandsmitglied,

wird der neue zweite stellvertretende Vorsitzende.



Uwe Thomsen, Geschäftsführer bei der Propan Rheingas GmbH & Co.

KG, hatte vergangene Woche sein bisheriges Amt als erster

stellvertretender Vorsitzender niedergelegt und sich aus dem Vorstand

zurückgezogen. Er war seit 2007 Mitglied des Vorstandes. "Wir

bedauern die Entscheidung von Herrn Thomsen und danken ihm herzlich

für seinen langjährigen Einsatz für die deutsche

Flüssiggas-Wirtschaft", sagte der DVFG-Vorsitzende Rainer Scharr.

"Mit Herrn Diercks und Herrn Reckmann bekleiden nun erneut zwei

Vorstandsmitglieder mit reichhaltiger Erfahrung die Positionen der

stellvertretenden Vorsitzenden. Wir freuen uns auf die Fortsetzung

unserer erfolgreichen Zusammenarbeit in dieser Konstellation", so

Scharr.



Im Vorstand verbleiben der Vorsitzende Rainer Scharr (Friedrich

Scharr KG), der erste stellvertretende Vorsitzende Jobst-Dietrich

Diercks (PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG), der zweite stellvertretende

Vorsitzende Klaus Reckmann (Westfälische Propan GmbH), Dr. Ines

Knauber-Daubenbüchel (Knauber Gas GmbH & Co. KG) sowie Markus Eder

(Tyczka Totalgaz GmbH).



Energieträger Flüssiggas:



Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und

wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger

verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird als

Kraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie und

Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.







Pressekontakt:



Sabine Egidius

Tel.: 030 / 29 36 71 - 22

E-Mail: presse(at)dvfg.de

Deutscher Verband Flüssiggas e. V.



Original-Content von: Deutscher Verband Fl?ssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutscher Verband Flüssiggas e. V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.11.2016 - 10:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1428535

Anzahl Zeichen: 2289

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutscher Verband Flüssiggas e. V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung