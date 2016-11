Studie der Deutschen Gesellschaft für Qualität: Lecker, aber günstig - Zwei von drei Deutschen achten beim Lebensmitteleinkauf vor allem auf den Geschmack (FOTO)

Geschmack ist neben dem Preis das entscheidende Kaufkriterium für

Lebensmittel



- Natürlichkeit und regionale Herkunft der Produkte liegen weiter

im Trend



- Qualität hat für deutsche Verbraucher nach wie vor ihren Preis



Verbraucher legen beim Lebensmitteleinkauf wieder mehr Wert auf

Gaumenfreuden, Natürlichkeit und regionale Herstellung. Für mehr als

zwei Drittel der Deutschen ist der Geschmack (67 Prozent) das

ausschlaggebende Kriterium bei der Auswahl von Produkten im

Supermarkt, dicht gefolgt vom Preis (65 Prozent), der nach wie vor

eine sehr hohe Bedeutung einnimmt. An dritter Stelle folgt die Frage

nach den Inhaltsstoffen eines Produkts: 40 Prozent legen großen Wert

auf gesunde Lebensmittel mit natürlichen Zutaten, die reich an

Vitaminen und Mineralien sind. Frauen (43 Prozent) sind dabei

gesundheitsbewusster als Männer (36 Prozent). Dies zeigen die

Ergebnisse einer repräsentativen Befragung der Deutschen Gesellschaft

für Qualität e.V. (DGQ).



Die Untersuchung ist eine Nachfolgerumfrage der im Sommer 2014

erstmals durchgeführten Erhebung zum Thema Lebensmittelqualität.

Damit zeichnet die Studie einen neuen Trend auf: Vor zwei Jahren war

noch der Preis mit stolzen 72 Prozent das wichtigste

Einkaufskriterium. Während dieser Faktor seine führende Position

verloren hat, haben Geschmack (2014: 53 Prozent) und gesunde

Ernährung (2014: 33 Prozent) an Bedeutung gewonnen.



Regionale Herstellung punktet bei Verbrauchern



Eine weitere Tendenz: Verbraucher legen zunehmend Wert auf

Produkte aus ihrer Umgebung. Für ein Drittel der Deutschen (31

Prozent) ist die regionale Herstellung von Lebensmitteln mittlerweile

wichtig - 2014 waren es noch 27 Prozent. Gleichzeitig gilt regionale

Herkunft für jeden Dritten als ein Zeichen für Qualität (29 Prozent).



Dieser Aspekt wird sogar höher bewertet als eine biologische

Herstellung. Zum Vergleich: Nur 14 Prozent der Befragten verbinden

biologisch hergestellte Lebensmittel mit hochwertiger Qualität.



Qualität bei Lebensmitteln hat ihren Preis



Bei der Qualitätsbewertung von Lebensmitteln zeigen sich die

Deutschen durchaus selbstbewusst. Mehr als die Hälfte der Befragten

(51 Prozent) traut sich zu, Lebensmittel von guter Qualität von

solchen mit schlechter Qualität unterscheiden zu können. Danach

gefragt, welche Eigenschaften ein qualitativ hochwertiges Produkt

mitbringen muss, nennen die Studienteilnehmer am häufigsten Aspekte

wie "frisch und unbehandelt" (51 Prozent), "frei von künstlichen

Zusatzstoffen" (42 Prozent) sowie "gesund und nährstoffreich" (42

Prozent). Weitere 36 Prozent erwarten zudem, dass das Produkt auch

ohne beigefügte Aromen oder Gewürze eine natürliche

Geschmacksintensität aufweist. Aspekte wie "lange haltbar" (12

Prozent) oder "einfach und schnell in der Zubereitung" (4 Prozent),

die vor allem auf Fertigprodukte zutreffen, sind aus Sicht der

Befragten hingegen kein Zeichen von Qualität. Für die meisten

Verbraucher scheint Qualität zudem durchaus ihren Preis zu haben:

Denn nur ein Fünftel (20 Prozent) sieht den Aspekt "günstig" als

Merkmal für ein qualitativ hochwertiges Produkt an. Im Vergleich zu

2014 hat sich diese Tendenz verstärkt. Damals bezeichneten 25 Prozent

der Deutschen günstige Lebensmittel als qualitativ hochwertig.



"Bei der Bewertung von Qualität durch die Verbraucher werden

Begriffe verwendet, die entweder im Lebensmittelrecht nicht definiert

sind (z.B. "frisch", "gesund"), oder die das Befassen mit den Zutaten

(z.B. "künstliche Zusatzstoffe") sowie gute Kenntnisse über die

Herstellung (z.B. "regional") erfordern", kommentiert Dr. Sylvia

Wegner-Hambloch, DGQ-Expertin und Trainerin. "Hier sollten

Lebensmittelhersteller umfassendere Informationen bereitstellen und

Unterstützung leisten. Das erfordert auch die Zusammenarbeit mit

Multiplikatoren wie Ernährungsspezialisten und

Verbraucherschutzverbänden, die in traditionellen und Online-Medien,

wie z.B. Social Media, aktiv sind."



Qualitäts- und Gütesiegel sowie die Marke von geringer Bedeutung



Die Studienergebnisse unterstreichen weiterhin die untergeordnete

Rolle von Qualitäts- und Gütesiegeln. Nur jeder Fünfte (20 Prozent)

achtet im Supermarkt auf diese Qualitätszeichen auf den Produkten.

Auch die Marke hat kaum Einfluss auf die Kaufentscheidung. Nur sechs

Prozent der Befragten geben an, dass sie diesen Faktor

berücksichtigen.



"Die teils erheblichen Kosten der Hersteller und Händler für

Qualitäts- und Gütesiegel spiegeln sich nicht in der

Verbraucheranerkennung wider. Denn viele Verbraucher wissen nicht

über die strengen Kontrollen und Prüfungen Bescheid, die Lebensmittel

durchlaufen, und die hinter den Siegeln stehen. Hier besteht

Aufklärungsbedarf. Die Hersteller müssen vermitteln, dass die

geforderten Qualitätskriterien erfüllt sind. Nur so können

Unternehmen das Vertrauen der Verbraucher in die Lebensmittelprodukte

stärken", ergänzt Dr. Wegner-Hambloch.



Über die Studie



Für die repräsentative Studie hat die Deutsche Gesellschaft für

Qualität e.V. (DGQ) gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut

Innofact AG 1.040 Personen zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Die

Stichprobe entspricht nach Alter, Geschlecht und Region der

repräsentativen Verteilung der deutschen Bevölkerung. Die unabhängige

Online-Erhebung fand im September 2016 statt. Bei der Beantwortung

der Fragen waren zum Teil Mehrfachnennungen möglich.



Über die DGQ



Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) prägt und

moderiert die praxisnahe Plattform engagierter Fachleute aus allen

Unternehmensebenen und Leistungsbereichen zum Thema Qualität. Der

Verein mit knapp 6.500 Mitgliedern und 63 Regionalkreisen bundesweit

gestaltet Netzwerke und vergibt Zertifikate für nachgewiesene

Kompetenz in Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagement.

Die DGQ Weiterbildung GmbH qualifiziert jährlich mehrere Tausend

Teilnehmer zu Beauftragten, Managern und Auditoren im Qualitäts- und

Umweltmanagement sowie in der Arbeitssicherheit. Die DGQ-Forschung

erarbeitet in Gemeinschaftsprojekten mit KMU neue Anwendungen für das

Qualitätsmanagement.



Im Bereich Lebensmittelsicherheit zertifiziert und bildet die DGQ

Personen nach den International Featured Standards (IFS), der Food

Safety System Certification (FSSC 22000) und nach der HACCP (Hazard

Analysis and Critical Control Points) sowie im Hygienemanagement aus.







