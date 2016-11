Wachstum durch Erschließung neuer Geschäftsmodelle: Energieanbieter E WIE EINFACH startet Smart Living-Angebot

(ots) - Einfachheit als Schlüssel zur Erschließung neuer

Geschäftsfelder: Bereits in der Vergangenheit hat der bundesweite

Strom- und Gasanbieter E WIE EINFACH gezeigt, dass er neue

Umsatzpotenziale über das Kerngebiet Energie hinaus mit Hilfe des

Markenkerns der Einfachheit besetzen kann - zuletzt mit dem

erfolgreichen Launch des WIE EINFACH!-Shops. Vor dem Hintergrund des

Megatrends der Digitalisierung privater Lebensbereiche hat E WIE

EINFACH nun ein weiteres Wachstumsfeld erschlossen: Smart Home.

Dieser Gedanke findet im E WIE EINFACH-Ansatz unter dem Begriff

"Smart Living" auch in Lebensbereichen außerhalb des eigenen Zuhauses

Anwendung. Unter dem Namen "EinfachSmart" ist nun der Verkauf des

ersten Smart Living-Angebots gestartet.



"Unsere Analyse hat gezeigt, dass der Bereich Smart Living noch am

Beginn der Entwicklung hin zum Massenmarkt steht und damit deutlichen

Raum zur Positionierung lässt - insbesondere mit unserem Kernwert der

Einfachheit. Denn die bisher hier vorherrschenden Angebote sind

gerade in diesem Bereich noch ausbaufähig", so Oliver Bolay,

Geschäftsführer von E WIE EINFACH. Vor diesem Hintergrund bietet E

WIE EINFACH nun unter dem Namen "EinfachSmart" eine modulare

Hausautomationslösung an, die dank der Kompatibilität mit gleich

mehreren Funkstandards mit nur einer App und zentraler Steuereinheit

eine Vielzahl smarter Geräte steuern kann.



"Mit dem Angebot eines individuell nach den eigenen Bedürfnissen

zusammenstellbaren Systems unterscheidet sich unser

Vermarktungsansatz von der Konkurrenz. Wir bieten nicht nur besonders

einfache Technik, sondern zeigen auch, was deren wirklicher Nutzen

ist und wie die persönlichen Bedürfnisse eines jeden damit besser

befriedigt werden können", so Bolay weiter. "Einfach Smart" ist ab

sofort als Abo-Modell mit 24-monatiger Laufzeit erhältlich.



Steuerungseinheit (die "Home Base") und App werden kostenfrei zur

Verfügung gestellt, die monatliche Gebühr beträgt 9,95 Euro. Smarte

Produkte, die mittels der "Home Base" bedient werden können, bietet

der WIE EINFACH!-Shop.



Um den Smart Living-Gedanken zu komplettieren, werden im WIE

EINFACH!-Shop ergänzend smarte Produkte angeboten, die das Leben

innerhalb und außerhalb der eigenen vier Wände einfacher machen.

"Einfach-Smart"-Kunden erhalten hier Rabatte. "Mit unserem Smart

Living-Angebot schaffen wir das Bindeglied, das den

Alltagsvereinfachungs-Ansatz von WIE EINFACH! mit unserem E WIE

EINFACH Kerngeschäft, der Energie, verbindet - Lebensvereinfachung

auf Basis von elektronischen Lösungen," erklärt Bolay.







