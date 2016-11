Unbekannter Ehemann und nur ein Hochzeitsgast - kann diese Ehe halten? "Hochzeit auf den ersten Blick - am Sonntag, 27. November 2016, um 17:45 Uhr in SAT.1 (FOTO)

(ots) -

24. November 2016. Einsame Heirat in Zwenkau (Sachsen): Nur seine

Mutter begleitet Rico (35) aus Pulsnitz (Sachsen) zum Standesamt, wo

er für "Hochzeit auf den ersten Blick" eine ihm völlig fremde Frau

heiraten soll - zu sehen am Sonntag, 27. November 2016, um 17:45 Uhr

in SAT.1. Rico macht sich Sorgen, wie die Braut seine minimalistische

Gästeliste wohl aufnehmen wird: "Das ist schon ein Punkt, der mir

Bauchschmerzen bereitet. Wenn jetzt ihre Eltern, die Gäste oder sie

selbst kommen, und da ist nur eine Person mit, dann könnten da schon

Fragen im Kopf rattern." Diplompsychologin Dr. Sandra Köhldorfer

findet es deshalb wichtig, die Braut vor der Trauung über die

Situation in Kenntnis zu setzen. Köhldorfer: "Ihre Reaktion war

verständlicherweise gemischt. Sie ist sehr mitfühlend und denkt sich

in Ricos Situation hinein. Auf der anderen Seite ist sie natürlich

traurig, weil sie gerne eine große Feier gehabt hätte - und weil sie

sich jetzt fragt: Meint er es überhaupt so ernst wie ich?"

Überschattet dieses Ereignis die Ehe, bevor sie überhaupt geschlossen

wurde? Und was bedeutet Ricos familiäre Situation für seine gesellige

Braut?



Hintergrund: Pheromon-Test, Biofeedback, Attraktivitätsforschung -

auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse haben

Paartherapeutin Beate Quinn, Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer

und Matching-Fachmann Markus Ernst 153 Singles auf Herz und Nieren

geprüft. Diejenigen, für die den Ergebnissen zufolge der ideale

Partner gefunden wurde, heiraten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

eine(n) Unbekannte(n). Nach der romantischen Hochzeit und den

Flitterwochen muss die Beziehung sich im Alltag bewähren. Sechs

Wochen später ziehen die Paare Bilanz und stellen sich der

entscheidenden Frage: Bleiben sie verheiratet oder wollen sie die

Trennung?



"Hochzeit auf den ersten Blick", am Sonntag, 27. November 2016,



17:45 Uhr in SAT.1.



Weitere Infos zu den Kandidaten sowie Bildmaterial finden Sie auf

der Presseseite http://presse.sat1.de/Hochzeit



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Dagmar Christadler

Kommunikation/PR · Factual & Sports Tel.: +49 (89) 9507-1185 Email:

Dagmar.Christadler(at)ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Johanna Brinkmann Telefon +49 (89) 9507-1161 Email:

Johanna.Brinkmann(at)ProSiebenSat1.com



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SAT.1 hadeb-1ca3748.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.11.2016 - 10:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1428538

Anzahl Zeichen: 2711

Kontakt-Informationen:

Firma: SAT.1 hadeb-1ca3748.jpg

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung