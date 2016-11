Konferenz zur Hörsystemversorgung und HNO-Heilkunde, Jordanien / Hörakustik setzt international Standards

(ots) - Hörakustiker-Kompetenz ist nicht nur hierzulande

gefragt. Ihr Ausbildungskonzept und die praktische Umsetzung sind

vorbildlich, so dass der Ausbildungsberuf "made in Germany"

international Achtung und Anerkennung erfährt. In dieser Woche

treffen Hörakustiker und Audiologen aus dem gesamten Mittleren Osten

auf einer Fachkonferenz am Toten Meer zusammen, um mehr Details über

die Inhalte der Ausbildung und die Umsetzung im Berufsleben zu

erfahren.



Bereits zum vierten Mal findet die Konferenz der Advanced Arab

Academy of Audiovestibulogy (AAAA) in Amman in Jordanien statt (24.

bis 26. November 2016). Unter den vortragenden Experten und

Workshopleitern sind auch deutsche Hörakustiker. Die Bundesinnung der

Hörgeräteakustiker (biha) und die Akademie für Hörgeräte-Akustik

(aha) sind Teilnehmer dieser Konferenz, bei der sich jährlich über

300 Spezialisten, vom Hörakustiker über den HNO-Arzt bis zum

Audiologen, aus mehr als 25 Ländern des Mittleren Ostens zur

Fortbildung treffen.



Die Schirmherrschaft und Teilnahme am Kongress hat erneut die

Mutter von König Abdullah II. bin al-Hussein, Prinzessin Muna

al-Hussein, erklärt. Sie selbst wird die Konferenz eröffnen.



"Die Akademie für Hörgeräte-Akustik in Lübeck ist ein

internationales Vorbild für die hochqualitative Aus- und

Weiterbildung von Hörakustikern", sagt Marianne Frickel, Präsidentin

der biha. "Mit der Arabischen Akademie, deren Einfluss, Engagement

und Netzwerk sich über die gesamte arabische Welt spannt, verbindet

uns eine sehr gute, langjährige Zusammenarbeit. Wir sind stolz auf

diese Kooperation und freuen uns, wenn unsere Experten auch dieses

Jahr wieder wertvolles Wissen und praktisches Knowhow vermitteln.

Gerade in gefahrengeneigten Gewerken wie der Hörakustik ist es

besonders wichtig, eine gute Ausbildung zu standardisieren -



weltweit. Nur sie kann die bestmögliche Versorgung von hörgeminderten

Erwachsenen und Kindern sichern."



Prof. Dr. Khalid Abd Al Hadi, Vorsitzender der Advanced Arab

Academy of Audiovestibulogy, erklärt: "Wir sind gespannt auf den

Wissensaustausch unter Experten. Ein weiteres Ziel ist, das

öffentliche Bewusstsein für gutes Hören zu stärken. Damit verbessern

wir die Möglichkeiten einer frühen Diagnostik und somit auf lange

Sicht einer bestmöglichen Hörsystemversorgung weltweit. Aus diesen

Gründen freuen wir uns auf unsere Partner aus Deutschland und den

intensiven Wissensaustausch mit ihnen."



Weltweit leiden 276 Millionen Menschen an einer Hörminderung,

allein in Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer

indizierten Schwerhörigkeit. Die Ursachen sind vielfältig, vom

Hörsturz bis zur altersbedingten Schwerhörigkeit. Auch immer mehr

jüngere Menschen haben ein eingeschränktes Hörvermögen. Wer nur wenig

hören kann, fühlt sich oft von der Außenwelt wie abgeschnitten.

Hörakustiker helfen hier mit individuellen, hochqualitativen

Hörsystemen. Die Ausbildung zum Hörakustiker dauert drei Jahre.



Die Bundesinnung der Hörgeräteakustiker (biha) vertritt die

Interessen von circa 6.000 Hörakustikerbetrieben in Deutschland.

14.500 Hörakustiker versorgen 3,5 Millionen Menschen in Deutschland

mit volldigitalen, individuell angepassten Hörsystemen.



Weitere Informationen zur Konferenz: www.ahhconference2016.com







