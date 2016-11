Rosberg, Kerber und Müller unterm Weihnachtsbaum / United Charity versteigert mehr als 200 sensationelle Geschenke von Sportstars für den guten Zweck

(ots) - Zu Weihnachten einmalige Andenken an die

größten Sportstars verschenken und diese sogar persönlich treffen -

dieser Wunsch kann bei United Charity in Erfüllung gehen. Denn

Europas größtes Charity-Auktionsportal versteigert zum Fest unter

anderem ein exklusives Abendessen mit FC Bayern-Star Thomas Müller,

den Siegschläger von Angelique Kerber sowie den Formel 1-Rennanzug

von Nico Rosberg. Einzigartig dabei ist, dass mit den Auktionen auch

Gutes getan wird, da 100 Prozent der Erlöse an Kinderhilfsprojekte

fließen.



Zudem finden alle Sport-Begeisterten, die ihren Liebsten eine ganz

besondere Freude machen wollen, auf www.unitedcharity.de z.B. die

signierten Fußballschuhe des brasilianischen Superstars Neymar, ein

Golf-Cap von Martin Kaymer, Boxhandschuhe der Klitschkos sowie

Tickets für das Champions League-Finale. Fußball-Fans haben die

Chance, neben unzähligen Bundesliga-Trikots auf sensationelle Meet &

Greets zu bieten.



Insgesamt bietet United Charity mehr als 200 tolle Geschenkideen

aus dem Sportbereich, die man sonst nirgendwo kaufen kann



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und

versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit

Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United

Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig

mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde

von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden

mehr als 6 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu

100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder

unterstützen.







