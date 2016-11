24. World Travel Monitor® Forum in Pisa: Reiseboom aus Asien wird sich 2017 weiter fortsetzen

(ots) - Zweistelliges Wachstum bei Auslandsreisen aus Asien

- Wachstumstreiber ist China - Asiaten zieht es an den Strand - ITB

Berlin veröffentlicht exklusiv aktuelle Ergebnisse des IPK World

Travel Monitors®



Asiaten reisten in diesem Jahr bisher so viel wie nie zuvor.

Insbesondere ist ein hoher Anstieg der Reisen innerhalb der Region

und ein Trend hin zu Strandurlauben zu verzeichnen. Nach dem

zweistelligen Wachstum der Auslandsreisen aus Asien in diesem Jahr

sind auch die Aussichten für 2017 weiterhin positiv. Dies besagen

einige Ergebnisse des 24. World Travel Monitor® Forums, das vom 3.

bis 4. November 2016 im italienischen Pisa stattfand.



Laut den Zahlen des World Travel Monitors® von IPK International

wuchs die Anzahl der Auslandsreisen der Asiaten in den ersten acht

Monaten 2016 dynamisch um elf Prozent. Dabei gab es sowohl einen sehr

starken Anstieg der Reisen zu Destinationen innerhalb der Region mit

14 Prozent als auch ein zweistelliges Wachstum bei Reisen nach

Amerika mit elf Prozent. Die Anzahl der Reisen nach Europa sank

hingegen um ein Prozent.



Wieder einmal war China die treibende Kraft für das Wachstum mit

einem Plus von 18 Prozent bei den Auslandsreisen (Reisen nach

Hongkong und Macao ausgeschlossen). Auch die Republik Korea erlebte

gemäß den Ergebnissen des World Travel Monitors® mit einem

elfprozentigen Anstieg an internationalen Reisen in diesem Jahr einen

beträchtlichen Aufschwung.



Urlaubsreisen, die überdurchschnittliche 81 Prozent aller

Auslandsreisen der Asiaten ausmachen, stiegen zwischen Januar und

August 2016 um elf Prozent. Ebenso gab es eine Zunahme von sieben

Prozent bei internationalen Geschäftsreisen und einen starken Anstieg

von zwölf Prozent bei Besuchen bei Verwandten und Freunden sowie

sonstigen Privatreisen ins Ausland.



Nach den aktuellen Zahlen des World Travel Monitors® unternahmen



Asiaten 2016 deutlich mehr Strandurlaube. So stiegen diese zwischen

Januar und August um 20 Prozent an. Auch Urlaube auf dem Land (+15

Prozent) und Städtereisen (+8 Prozent) verbuchten einen starken

Anstieg. Lediglich Rundreisen sind mit zwei Prozent nur geringfügig

gestiegen. Insgesamt sank die durchschnittliche Aufenthaltsdauer

leicht auf etwa sechs Nächte und die durchschnittlichen Ausgaben pro

Reise gingen um zwei Prozent (in Euro) zurück.



Dr. Martin Buck, Senior Vice President, Travel & Logistics, Messe

Berlin, kommentiert: "Der diesjährige Boom bei den asiatischen

Auslandsreisen, vor allem durch die Chinesen, ist bemerkenswert.

Darüber hinaus können wir einen wichtigen langfristigen Trend

beobachten: Asiaten gehen weniger auf Sightseeingtour durch mehrere

Länder. Stattdessen träumen viele von ihnen von Strandurlaub. Mit

anderen Worten: Allmählich gleichen sich die Urlaubsgewohnheiten den

westlichen Ländern an."



Diese Tendenzen spiegeln sich auch in den Zahlen der

Welttourismusorganisation UNWTO wider, die in diesem Jahr für viele

Ziele in Asien und dem Pazifik ein starkes Wachstum aufweisen. Nach

dem UNWTO World Tourism Barometer ist die Region mit einem Plus von 9

Prozent bis September 2016 weltweit führend bei den internationalen

Ankünften (Übernachtungsgäste). Im Vergleich dazu bezifferte das Jahr

2015 ein Plus von 6 Prozent. "Asien ist in diesem Jahr unter den

weltweiten Tourismusregionen der Star-Performer", kommentierte Michel

Julian, Technischer Koordinator des Tourismus-Trends-Programms der

UNWTO, auf dem Pisa-Forum.



Alle vier Teilregionen beteiligten sich an diesem Wachstum,

angeführt von Ozeanien (+10 Prozent), dicht gefolgt von Nordostasien,

Südostasien (jeweils +9 Prozent) und Südasien (+8 Prozent). Darüber

hinaus verzeichneten viele Reiseziele ein zweistelliges Plus.

Spitzenreiter sind Vietnam (+36 Prozent), die Republik Korea (+34

Prozent), Japan (+24 Prozent) und Sri Lanka (+15 Prozent).



Vor diesem positiven Hintergrund und basierend auf dem Asian

Travel Confidence Index, der die Reiseabsichten für das nächste Jahr

misst, prognostiziert IPK International für das Jahr 2017 einen

Anstieg von sechs Prozent bei den asiatischen Auslandsreisen.



An dem auf Einladung des Beratungsunternehmens IPK International

initiierten und von der ITB Berlin geförderten World Travel Monitor®

Forum in Pisa präsentieren alljährlich rund 50 Tourismus-Experten und

Wissenschaftler aus aller Welt die aktuellen Statistiken und stellen

die neuesten Trends im internationalen Tourismus vor.



Neben Sonderauswertungen des World Travel Monitors® von IPK

International veröffentlicht die ITB Berlin Anfang Dezember weitere

Kerndaten des World Travel Monitors® im Rahmen ihres "ITB World

Travel Trends Report 2016/17" (Link zum letztjährigen ITB World

Travel Trends Report 2015/2016 hier). Der "ITB World Travel Trends

Report" basiert auf neuesten Erkenntnissen und Vorträgen des World

Travel Monitor® Forums, das Anfang November 2016 in Pisa (Italien)

stattfindet. Das World Travel Monitor® Forum ist ein exklusives

Insider-Meeting, bei dem aktuelle Trends in der Reisebranche

diskutiert und Vorhersagen zu touristischen Entwicklungen gemacht

werden. Die Jahresendergebnisse des World Travel Monitors®, der

weltweit größten Studie zum globalen Reiseverhalten, werden von IPK

International auf dem ITB Future Day des ITB Berlin Kongresses

vorgestellt.



Die erste ITB in China wird vom 10. bis 12. Mai 2017 im Shanghai

World Expo Exhibition and Convention Centre stattfinden. Die ITB

China 2017 ist eine dreitägige Fachmesse für die Reiseindustrie, die

sich ausschließlich auf den chinesischen Reisemarkt fokussiert.



