Michelle Hunziker: Trouble-Trauma unterm Tannenbaum (FOTO)

Weihnachts-Fan Michelle Hunziker (39) siebt streng aus, wer mit

ihr das Fest feiern darf und wer nicht. Im Interview mit GALA

CHRISTMAS, dem aktuellen Special des Magazins GALA (ab heute im

Handel), erklärt die Moderatorin ihre Motive: "Als ich klein war, gab

es mal einen riesen Krach zwischen meiner Mutter und ihrer Schwester.

Darüber war ich unglaublich traurig. Ich bin Wassermann und

harmoniebedürftig - solche Sachen passieren bei mir an Weihnachten

nicht." Streit unterm Tannenbaum finde sie einfach "schrecklich".

Ihre klare Ansage: "Wer mir nicht das ganze Jahr über bewiesen hat,

dass er mich lieb hat, der kann an Weihnachten zu Hause bleiben.

Weihnachten hat mit echten Gefühlen zu tun."



Durch ihre beiden kleinen Töchter, so Michelle Hunziker weiter,

habe das Fest für sie und ihren Mann Tomaso Trussardi nun eine noch

größere Bedeutung bekommen. "Die Vorfreude in ihren Augen zu sehen,

das ist einfach wunderbar."



Datum: 24.11.2016 - 10:45

