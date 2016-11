Klaus-Peter Bischof neuer Geschäftsführer von KUNZMANN

Der neue Kaufmännische Geschäftsführer Klaus-Peter Bischof (Foto: KUNZMANN Maschinenbau GmbH).

(firmenpresse) - Klaus-Peter Bischof neuer Geschäftsführer von KUNZMANN



Remchingen-Nöttingen, den 24. November 2016. Klaus-Peter Bischof ist seit August Kaufmännischer Geschäftsführer der KUNZMANN Maschinenbau GmbH. Der Diplom-Kaufmann, der seit 2006 als kaufmännischer Leiter und Prokurist bei dem badischen Familienunternehmen tätig ist, erweitert die Firmenleitung, die bisher aus Gerd Siebler und Andreas Kachel bestand. Mit der Ernennung leitet KUNZMANN den Generationenwechsel an der Unternehmensspitze ein.



Der 52-jährige Bischof arbeitet seit 25 Jahren im Rechnungswesen und Controlling. Vor seinem Wechsel in mittelständische Strukturen war er bereits in den Holdinggesellschaften namhafter börsennotierter Industriekonzerne tätig. Auslandserfahrung sammelte Bischof unter anderem in Brasilien, China und den USA. In seiner Freizeit spielt der Vater zweier Töchter gerne Klavier und ist bisweilen auf ausgedehnten Cabriotouren durch den Schwarzwald anzutreffen.



Die Erweiterung der Führungsspitze ist Teil einer Nachfolgeregelung bei KUNZMANN, die 2015 mit der Übernahme durch die Unternehmensgruppe der Familie Eisler begonnen wurde. Dadurch sollen die Kontinuität in der Geschäftsführung und das Wachstum des Maschinenbauers langfristig gesichert werden.













http://www.kunzmann-fraesmaschinen.de



Über die KUNZMANN Maschinenbau GmbH



Die KUNZMANN Maschinenbau GmbH, Remchingen-Nöttingen, entwickelt, fertigt und vertreibt insbesondere im deutschsprachigen Raum manuelle und CNC-gesteuerte Universalfräsmaschinen, Bearbeitungszentren sowie ergänzende Automationslösungen. Umfassende Schulungs- und Servicedienstleistungen stehen für die ausgeprägte Kundenorientierung des Unternehmens, das zudem im Retrofitbereich tätig ist. Geführt wird das 1907 in Pforzheim gegründete und seit rund 65 Jahren im badischen Remchingen ansässige Familienunternehmen mit 110 Mitarbeitern von Klaus-Peter Bischof, Andreas Kachel und Gerd Siebler.



Im Jahr 2015 wurde KUNZMANN im Rahmen einer Nachfolgeregelung von der Unternehmensgruppe der Familie Eisler erworben, zu der auch die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH aus Emskirchen zählt. Dabei bleibt das Unternehmen unverändert rechtlich und organisatorisch selbstständig, alle Arbeitsplätze wurden erhalten.





KUNZMANN

Kunzmann Maschinenbau GmbH



Dipl. Kfm. Klaus-Peter Bischof



Geschäftsführer / CFO



Tullastr. 29-31, 75196 Remchingen-Nöttingen, Tel +49 (0) 7232 / 36 74-0,



E-Mail: k.bischof(at)kunzmann-fraesmaschinen.de, www.kunzmann-fraesmaschinen.de









Firma: KUNZMANN

Ansprechpartner: Klaus-Peter Bischof

Stadt: Remchingen

Telefon: 07232 / 36 74-0



