Tipp zu Weihnachten: Willkommen zu Hause, Amy

Amy lebt in einem Heim. Dort ist es aufgrund ihrer Behinderung kein leichtes Leben. Sie hat ihr Vertrauen in die Menschen gänzlich verloren, aber dann meint es das Schicksal gut mir ihr. Ist dies ein neuer Anfang?

„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine einfühlsame Geschichte, die von Mut, Liebe, Freundschaft, Vertrauen und den Glauben an die eigene Kraft handelt. Ein Buch mit einer Botschaft. Amy führt uns vor Augen, wie wenig es manchmal braucht, einen Menschen glücklich zu machen. Der Leser erfährt durch sie, dass es sich lohnt, trotz zahlreicher Enttäuschungen wieder Vertrauen zu fassen. Man muss nach vorne schauen und darf sich von Schicksalsschlägen nicht unterkriegen lassen. Es gibt Spannung und unerwartete Wendungen, die den Leser geradezu fesseln, die Geschichte weiterzulesen.

Untermalt werden diese Erzählungen durch Illustrationen von Karin Pfolz, sodass man sich noch besser in Amys Welt hineinversetzen kann.



Beschreibung des Buches:

„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Amy wurde mit einer Muskelschwäche in den Beinen geboren. Als sie drei Jahre alt war, gab ihre Mutter sie in ein Kinderheim, da sie der Aufgabe, eine behinderte Tochter großzuziehen, nicht gewachsen war.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der immer an ihrer Seite ist.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Im Pferdestall findet sie den verängstigten Amigo. Schon bald stellt sich heraus, dass auch er das Vertrauen in die Menschen verloren hat.

Können Amy und Amigo einander helfen, ihr Misstrauen abzubauen?

ISBN: 978-3-99049-854-5 (Paperback)

ISBN: 978-3-99049-855-2 (Hardcover)



„Willkommen zu Hause, Amy“ wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Über den Lesekreis:

Der Lesekreis „Lesefuchs“ ist ein guter alter, traditioneller Lesekreis.

Er wurde 1998 in Esch an der Alzette / Luxemburg gegründet.

Seit 2001 gibt es einen zweiten Lesekreis in Kärnten / Österreich. Eltern und Kinder lesen zusammen aktuelle Kinderbücher, die dann gemeinsam im Lesekreis besprochen werden.

Seit 2012 vergeben die Teilnehmer in unregelmäßigen Abständen den ‚Daisy Book Award‘ an Autoren und Verlage für gute Kinderbücher, die in den Treffen des Lesekreises von Jung und Alt gerne gelesen wurden. Dabei kommen die Kinder zu Wort, die die Jury mit den Eltern bilden.

Es ist ein kleinerer Literaturpreis. Jedoch eine Auszeichnung, wo der Autor sehr stolz drauf sein kann, da die Konkurrenz unter den Kinder- und Jugendbuchautoren sehr groß ist. Vor allem wenn man bedenkt, dass Kinder dabei mit entscheiden dürfen. Schließlich sind sie es, die die Bücher lesen und denen sie gefallen müssen.



