Neues Peeling Shampoo mit Aloe Vera und Citrus-Öl von Margot Schmitt

(firmenpresse) - Tiefenreinigung und intensive Pflege in einem - so einfach wie genial: Von Margot Schmitt gibt es in der Reihe "Die Spezialisten" ab sofort ein exklusives Peeling Shampoo mit Aloe Vera und Citrus-Öl - für die besonders effektive Reinigung und Pflege. Das Haar wird dank des sanften Peeling-Effekts schonend von Produkt-Rückständen und umweltbedingten Ablagerungen befreit, auch abgestorbene Hautschüppchen lösen sich leicht von der Kopfhaut. Das derart gereinigte Haar ist somit bestens auf die folgende Pflege und das anschließende Styling vorbereitet und kann deren Inhaltsstoffe optimal aufnehmen. Das zarte Peeling Shampoo gibt Frische, Fülle und Spannkraft und ist für jeden Haartyp geeignet, insbesondere für kraftloses oder überpflegtes Haar.



Der ausgesuchte Wirkstoffkomplex des Peeling Shampoos besteht - wie bei Margot Schmitt üblich - aus hochwertigen effektiven Zutaten. Aloe Vera stärkt Haar und Kopfhaut und spendet zusammen mit Panthenol viel Feuchtigkeit. Citrus-Öl und Fruchtsäure reinigen das Haar intensiv und schonend und machen es frisch, duftig und locker. Die enthaltenen Auszüge aus der Kamille entspannen und beruhigen die empfindliche Kopfhaut und gleichen Irritationen aus. In Kombination sorgen die Inhaltsstoffe für die Gesunderhaltung von Haar und Kopfhaut und somit für frisches, schönes Haar und gepflegte Kopfhaut.



Das Peeling Shampoo wird leicht aufgeschäumt und mit kreisenden Bewegungen einmassiert. Eine Minute einwirken lassen, ausspülen. Vorgang wiederholen und anschließend nochmals gründlich ausspülen. Der praktische Spender erlaubt eine sparsame Dosierung.

Die Reihe "Die Spezialisten" der Margot Schmitt Haar Cosmetic Spezial GmbH fasst exklusive, ausgewählte Haarprodukte zusammen, die für jeden Haartyp und jede Haarstruktur geeignet sind und mit allen anderen Margot-Schmitt-Produkten hervorragend kombiniert werden können.





Mit Ideenreichtum und dem sicheren Gespür für Kundenwünsche kreiert Friseurmeisterin Margot Schmitt seit mehr als 25 Jahren naturnahe Haar- und Kopfhautpflege- und -stylingprodukte. Zu den wohl bekanntesten Artikeln gehören die "Original Traumrollen®", die sich seit ihrer Erfindung millionenfach verkauften. Die Rundbürsten mit abnehmbarem Stiel ermöglichen ein einfaches und schonendes Styling in nur wenigen Minuten.



