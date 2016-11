Ein Serienkiller lehrt Sonja Gerhardt das Fürchten: Das große SAT.1 TV-Event "Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder" am 29. November 2016 (FOTO)

24. November 2016: Ein Mörder, der zum legendären Mythos wurde. Ein

internationaler Cast, angeführt von einer der angesagtesten deutschen

Schauspielerinnen. Und passionierte Filmemacher mit Kinohitgarantie:

eine Mischung, die den Historienthriller "Jack the Ripper - Eine Frau

jagt einen Mörder" zum großen TV-Event im Herbst 2016 in SAT.1 macht

(Sendetermin: 29. November 2016, um 20:15 Uhr).

Im Zentrum der Geschichte steht die junge Deutsche Anna Kosminski,

gespielt von Sonja Gerhardt ("Deutschland 83", "Die

Schlikkerfrauen"). Vladimir Burlakov ("Marco W.") spielt ihren Bruder

Jakob, der als Jack the Ripper verurteilt wurde. Sabin Tambrea

("Ludwig II", "Nackt unter Wölfen") mimt den Fotografen und Annas

Vertrauten David Cohen. Falk Hentschel ("Legends of Tomorrow")

verkörpert in seiner ersten Rolle fürs deutsche TV den ambitionierten

Inspector Frederic Abberline, der Anna bei ihren Ermittlungen

unterstützt. Der britische Schauspieler Nicholas Farrell ("Der

Legionär") stellt den Fotografen Samuel Harris dar, bei dem Anna

Arbeit und Unterschlupf findet. Peter Gilbert Cotton spielt den Chief

Inspector Ronald Briggs, der Jakob überführt hat.

Produziert wurde "Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder" von

Pantaleon Films (Produzenten: Dan Maag, Matthias Schweighöfer, Marco

Beckmann) in Koproduktion mit Fireworks Entertainment (Produzenten

Marian Redmann, Thomas Gaschler). Regie führte Sebastian Niemann.



Zum Inhalt:



Anna Kosminski kommt 1888 nach London, um ein neues Leben zu

beginnen. Unmittelbar nach ihrer Ankunft erfährt sie, dass ihr Bruder

Jakob (Vladimir Burlakov) als Jack the Ripper verurteilt wurde. Sie

will gegen alle Widerstände dessen Unschuld beweisen - und gerät

selbst ins Visier des gefährlichsten Serienmörders seiner Zeit. Wer

ist ihr Freund? Wer ist ihr Feind? Und wem kann sie überhaupt trauen?



Von der ständigen Bedrohung, der Anna im Film ausgesetzt ist, konnte

sich Darstellerin Sonja Gerhardt nach Drehschluss innerlich wieder

distanzieren: "Mein Glück war, dass wir in Litauen gedreht haben, und

als ich wieder zu Hause war, konnte ich alles hinter mir lassen.

Albträume haben mich dann auch nicht mehr geplagt", lacht die

27-Jährige. Die größte Herausforderung für die junge Schauspielerin,

die auch privat gerne Horrorfilme schaut, war ohnehin nicht der

Gruselfaktor, sondern die Mode des viktorianischen Zeitalters: "Bei

der ersten Kostümprobe hat mich das Gewicht der historischen Kleidung

und der Accessoires förmlich heruntergezogen. Spätestens seit diesem

Moment ziehe ich den Hut vor den Frauen des 19. Jahrhunderts."



Pressestimmen:

"Packend, brutal und hervorragend besetzt." (TV Spielfilm)

"Spannung mit stimmigem Zeitkolorit." (TV Digital)

"Herausragender historischer Gruselthriller, der ein Maß an Sorgfalt

und Hingabe beweist, wie man es in deutschen Produktionen selten

erlebt." (Blickpunkt: Film)



Das SAT.1 TV-Event "Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder"

am 29. November 2016, um 20:15 Uhr.



Direkt im Anschluss, um 22:25 Uhr, zeigt SAT.1 die Dokumentation

"Jack the Ripper - Was wirklich geschah".



