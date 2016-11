Hamburg: Mut zu Fehlern oder wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück

Businessshow der professionellen Keynote-Speaker Katja Porsch, Peter Brandl und Dr. Nikolaus Förster. Katja Porsch stellt außerdem ihr drittes Buch vor.

(Bildquelle: @Katja Porsch)

(firmenpresse) - Während die Presse darüber diskutiert, ob Scheitern salonfähig geworden ist, scheint eins klar zu sein:

Gescheitert wird immer und überall. Ungeachtet aller Erkenntnisse, die aus dem Scheitern gewonnen

werden, bleibt es dabei: Scheitern tut weh! Aber es gehört zum Erfolgreich-Werden, weiß Katja Porsch.

Sie hat es erlebt. Zwei Mal erfolgreich und zwei Mal pleite. Doch genau wie der als "Pilot" bekannte

Speaker Peter Brandl ist sie der Auffassung, dass "Aufgeben" keine Option ist. Doch das ist manchmal

leichter gesagt als getan.

In den Impulse-Vorträgen von Peter Brandl, Katja Porsch und Dr. Nikolaus Förster geht um den Umgang mit dem Thema Scheitern. Wie gelingt es, wieder erfolgreich zu sein, wenn die Umstände sich gegen einen stellen und erst einmal der Wind aus den Segeln ist? Wie gehe ich mit den rasenden Veränderungen in der Technologie, Kommunikation und im Alltag um? Wie geht man mit Veränderungsprozessen um, die viele Menschen als Verlust empfinden?

In einem Land, das von Perfektionismus und einer Null-Fehler-Kultur geprägt ist, sind diese Fragen viel diskutierte Themen. Die drei Speaker sind sich einig: Man kann die Umstände nicht ändern, aber man kann ändern, was man aus den Umständen macht. Speakerin, Business-Coach und Autorin Katja Porsch, deren Buchpremiere von "Wenn dir das leben in den Hintern tritt, tritt zurück. Wie du kriegst, was du willst." auch an diesem Abend stattfindet, hat es mehrfach selbst erlebt. Sie weiß, wie man auch unter sehr schwierigen Bedingungen sein Mindset auf Erfolg programmiert und sich den Erfolg holt, den man haben will.

Dr. Nikolaus Förster stand vor der Wahl, angestellter Chefredakteur oder Unternehmen zu werden. Eine Entscheidung, die nicht leicht war. Er sprang ins kalte Wasser und übernahm als Chefredakteur das Unternehmen impulse, in dem er bisher fest angestellt war. Wie er es schafft, Deutschlands führendes Magazin für Unternehmer erfolgreich zu leiten und was ihm dabei hilft, sind Themen seines Vortrags.

Als ehemaliger Linienpilot konnte sich Autor und Business Mentor Peter Brandl die Umstände eines Fluges nicht aussuchen. Man erwartete von ihm, dass er seine Passagiere ohne Bruchlandung sicher ans Ziel bringt. Missverständnisse und Konflikte standen dem im Weg. Wie Reibungsverluste reduziert werden und damit Träume schneller Realität werden, weiß Peter Brandl als einer der erfolgreichsten Kommunikationsprofis aus vielen brenzligen Situationen. Ein Thema, drei Experten, drei Perspektiven. Anmeldungen noch möglich unter: http://bit.ly/2fuGjiS





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dann-tritt-zurueck.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Gestartet in der Kaltakquise im Immobilienmarkt entwickelte sich Katja Porsch zu einer der abschlussstärksten Verkäuferinnen im deutschen Markt. Sie führte ihr eigenes Unternehmen, war Partner, baute Vertriebsstrukturen auf und bildete aus - und erlebte zwei Pleiten in ihrem Leben. Die Schlussfolgerungen aus eben diesen Werdegang nutzt Katja Porsch in ihrem Buch "Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück. Wie du kriegst, was du willst", um klare und strukturierte Wege zum Erreichen der persönlichen Träume aufzuzeigen. Sie fordert auf zu handeln, Verantwortung zu übernehmen, Authentizität zu leben und sich selbst verzeihen zu können.

Mit den Erfahrungen als erfolgreiche Keynote-Speakerin, Unternehmerin und Sales-Expertin vermittelt Katja Porsch unmittelbar gelebtes Wissen und praxiserprobte Ratschläge. Ihr Buch lebt dabei von den authentischen Gegebenheiten ihres Lebens. "Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück. Wie du kriegst, was du willst." ist derzeit überall im Handel vorstellbar unter der ISBN-Nummer: 978-3903090811

http://www.dann-tritt-zurueck.de

