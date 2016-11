High-Tech-Unternehmen Merck steuert Lieferanten über SRM-Plattform

Wien | Darmstadt, 24. November 2016 - Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials wickelt heute am Standort Darmstadt alle Hauptfunktionen des Fremdleistungsmanagements über die IT-Lösung POOL4TOOL ab. Das Unternehmen betreut mehrere Tausend Lieferanten über die SRM-Plattform und reduziert dadurch den manuellen Verwaltungs- und Pflegeaufwand. Gleichzeitig verbessert Merck seine Lieferantenbeziehungen und erhöht den Sicherheitsstatus. Mehr erfahren.

Die Prozesse im Fremdleistungsmanagement von Merck wurden seit vielen Jahren weiterentwickelt und sind sehr ausgereift. Allerdings führten die gewachsenen Strukturen zu verschiedenen parallelen IT-Systemen. Der Bedarf an Effizienzsteigerung wurde immer größer. "Unsere größte Herausforderung im Fremdleistungsmanagement war der enorme manuelle Verwaltungs- und Pflegeaufwand. Neben dem Wunsch nach höherer Datentransparenz suchten wir auch eine Lösung, um unsere Lieferantenbeziehungen zu verbessern und ihren Sicherheitsstatus zu steigern", erklärt Udo Vogler, Head of Performance Management bei Merck.

Vor zwei Jahren fand Merck in POOL4TOOL den geeigneten Partner für das Optimierungsprojekt. Die gleichnamige SaaS-Lösung konnte die höchste Abdeckung der gewünschten Funktionalitäten vorweisen.

Das Fremdleistungsmanagement war für POOL4TOOL ein völlig neuer Anwendungsbereich, wodurch die All-in-One Supply Collaboration-Plattform mit ihren über 40 Modulen einmal mehr ihre flexible Einsatzfähigkeit unter Beweis stellte.

Strenge Standards einfach überprüft

Merck hat strenge Standards für technische Lieferanten formuliert, deren Einhaltung von den Abteilungen Technical Contracting und Group Procurement überwacht werden. Neben bestimmten Kriterien, die Lieferanten zu erfüllen haben, um eine Freigabe zu erhalten, werden sie auch hinsichtlich ihrer Performance überprüft und bewertet. Heute übernimmt die POOL4TOOL-Plattform sehr viele dieser Aufgaben. Das System trifft beispielsweise eine Vorauswahl für freigegebene Lieferanten zu unterschiedlichen Warengruppen. Mit einem individuellen Merck-Template und die Abwicklung über Tickets gelingt heute eine Lieferantenbewertung im Schnitt in einer Minute. Das erprobte Bewertungssystem von Merck konnte 1:1 im neuen System abgebildet werden, sodass sich für rund 150 Firmenbewerter kaum etwas änderte. Zusätzlich erzeugt das System automatisch Kennzahlen für interne Auswertungen und zur Steuerung der Lieferanten.

Weniger Datenpflege, zentrale Verfügbarkeit

Neue Lieferanten können sich bequem online über eine Registrierungsmaske bei Merck bewerben. Für Merck entfällt dadurch der Pflegeaufwand, weil jeder Lieferant seine Daten selbst in das System eingibt und verwaltet. Anschließend führt die POOL4TOOL-Applikation automatisch einen Dublettencheck durch. Fehlen wichtige Zertifikate, kann der Lieferant für neue Beauftragungen gesperrt werden, bis die notwendigen Zertifikate vorliegen.

Die Lieferanteninformationen stehen auf der zentralen Plattform unternehmensweit zur Verfügung. Das automatische Mahnwesen sorgt für eine bessere Datenpflege, da die Nutzer je nach Eskalationsstufe benachrichtigt und an eine notwendige Aktion erinnert werden. Auch Daten des Vertragsfirmenmanagements sind zentral abrufbar.

Bis auf das Abrechnungssystem wickelt Merck heute am Standort Darmstadt alle Fremdleistungsprozesse über POOL4TOOL ab. Rund 500 Merck-Mitarbeiter und mehrere Tausend Lieferanten werden über die Plattform informiert, betreut und gesteuert. Die Integrated Supplier Application (ISA), wie POOL4TOOL-Plattform innerhalb von Merck geführt wird, umfasst heute alle Hauptfunktionen des Fremdleistungsmanagements: Vertragsfirmenregistrierung, -verwaltung, -steuerung, -betreuung, Bewertungs-, Stichprobensystem und die Sicherheitsdatenbank. "POOL4TOOL unterstützt uns, die Anzahl der Lieferanten wesentlich besser zu steuern und die Qualität der Leistungserbringung nachhaltig zu steigern", zeigt sich Udo Vogler zufrieden.

Über Merck: Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 12,85 Milliarden Euro. Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. www.merckgroup.com





Die POOL4TOOL AG ist mit Standorten in Europa, Amerika und Asien und über 300 Kunden globaler Marktführer für elektronische Prozessoptimierung im "direct procurement". Die weltweit einzige "All-in-One Supply Collaboration"-Plattform vereint alle Prozesse von der Produktentstehung über den strategischen Einkauf (Sourcing), das Lieferantenmanagement (SRM), die indirekte Beschaffung (Procurement), das Supply Chain Management (SCM) bis hin zum Qualitätsmanagement in einer workflowbasierten Lösung. POOL4TOOL bietet Best Practice aus Erfolgsprojekten mit Weltmarktführern der Branchen Automotive, Maschinen-und Anlagenbau, Serienfertigung und Medizintechnik sowie ein einzigartiges Lieferantennetzwerk mit über 300.000 angebundenen Unternehmen.

Kommentare zur Pressemitteilung