Michael vom Ende wird Generalsekretär des Verbands "Christen in der Wirtschaft" (FOTO)

Michael vom Ende (Marburg) wird neuer Generalsekretär des

Verbandes "Christen in der Wirtschaft" (CiW, Würzburg). Vom Ende,

derzeit Vorstandsreferent Inland und Pressesprecher bei ERF Medien

(Wetzlar), übernimmt die Aufgabe zum 1. Februar. Er folgt auf

Hans-Martin Stäbler (Lauf bei Nürnberg), der Mitte kommenden Jahres

in den Ruhestand tritt.



Der 1961 geborene vom Ende ist gelernter Kaufmann, Theologe,

Missionswissenschaftler und Kommunikationsfachmann. Erfahrungen

sammelte er als Pastor in Frankfurt, Bad Homburg und Marburg sowie

als Öffentlichkeitsreferent der Marburger Mission und dann bei ERF

Medien als Leiter des Bereichs Kommunikation, als Pressesprecher und

als Vorstandsreferent Inland. Vom Ende ist verheiratet und hat zwei

Kinder. Der Vorstandsvorsitzende von ERF Medien, Dr. Jörg Dechert,

bedauerte den kommenden Weggang vom Endes: "Der ERF verliert mit

Michael vom Ende ein bekanntes Gesicht mit vielen persönlichen

Verbindungen zu anderen christlichen Organisationen. Gleichzeitig bin

ich dankbar für die langjährige vertrauensvolle und loyale

Zusammenarbeit und wünsche Michael vom Ende Gottes Rückenwind für

seinen Start in die verantwortungsvolle neue Aufgabe!"



Der CiW-Vorsitzende Friedbert Gay (Remchingen bei Karlsruhe)

sagte, der zehnköpfige Vorstand habe sich einstimmig für vom Ende als

Nachfolger für Stäbler ausgesprochen, der das Amt des

Generalsekretärs seit Anfang 2014 innehat. Stäbler schob eine

Neuausrichtung des Verbandes an, der sich auch in einem neuen

Standort zeigt. 2015 zog die Geschäftsstelle von Wuppertal nach

Würzburg um. In diesem Jahr half er einen eigenen Zweig der "Christen

in der Wirtschaft" in Österreich zu gründen. Von 1990 bis 2012

amtierte Stäbler als Generalsekretär des CVJM-Landesverbandes Bayern.

Anschließend fungierte er als theologischer Referent für ERF Medien



(Wetzlar). Stäbler ist auch Prädikant der Evangelisch-Lutherischen

Landeskirche in Bayern und Mitglied des Hauptvorstandes der Deutschen

Evangelischen Allianz.



ERF Medien, 1959 gegründet als Evangeliums-Rundfunk, betreibt

heute zwei 24/7-Radioprogramme, ein umfangreiches Bewegtbildangebot,

einen breit aufgestellten Online-Bereich und eine Zeitschrift. Die

gesamte Arbeit mit ca. 180 Mitarbeitenden geschieht mit folgender

Motivation: "Wir machen Medien, damit Menschen Gott kennenlernen und

er ihr Leben verändert." Aktuell erreicht ERF Medien mehr als eine

Million Menschen pro Monat mit seinen Angeboten.



ERF Medien Deutschland e. V., Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar,

06441 957-0, E-Mail: info(at)erf.de, Internet: www.erf.de)







