Urlaub mit Haustier wird noch schöner

15.000 tierfreundliche Ferienhäuser in ganz Europa: Kooperation von NOVASOL mit DAS FUTTERHAUS.

Tierfreundliches Ferienhaus in den Dünen: Hier fühlen sich der Hund und die ganze Familie wohl.

(firmenpresse) - Ferien mit Hund, Katze & Co. werden jetzt noch entspannter: NOVASOL und DAS FUTTERHAUS laden in 15.000 tierfreundliche Ferienhäuser in ganz Europa ein.

Hamburg/Berlin, November 2016 - In 15 Millionen deutschen Haushalten bellt, schnurrt oder piept es. Und wenn die Urlaubszeit naht, wird überall ein kleiner Extra-Koffer gepackt - für den Hund, die Katze oder ein anderes tierisches Familienmitglied. In den Ferien will der Mensch auf die Gesellschaft seiner besten Freunde ungern verzichten. Deswegen haben sich jetzt der haustierfreundliche Ferienanbieter NOVASOL und der Tierbedarfs- und Tiernahrungsspezialist DAS FUTTERHAUS zu einer Kooperation zusammengeschlossen: Gemeinsam wollen sie den Urlaub von Zwei- und Vierbeinern noch schöner und entspannter machen.

Info-Broschüre zum Thema "Urlaub mit Haustier"

Die Kooperation umfasst alle Aspekte des Urlaubs: Für die Planung wird es eine Extra-Broschüre mit haustierfreundlichen Ferienhäusern sowie Informationen zu Themen geben wie Impfungen, Einreise-Vorschriften, einer tiergesunden Anreise und benötigten Ferien-Utensilien vor Ort. Bei Ankunft am Urlaubsort erwarten Hund oder Katze bald in ausgewählten Ferienhäusern Willkommenspakete mit tierischen Leckerbissen und kleinen Überraschungen von DAS FUTTERHAUS. Geplant sind außerdem vor den NOVASOL-Servicebüros am Urlaubsort eigene Futter-Tankstellen, an denen die Vierbeiner Wasser und eine kleine Stärkung erhalten, während die Zweibeiner ihren Ferienhaus-Schlüssel in Empfang nehmen oder sich über Ausflugsmöglichkeiten, Hundestrände oder tierfreundliche Restaurants informieren. Das Angebot für schöne Ferien mit Haustier erstreckt sich zunächst auf Deutschland und soll nach und nach auf Dänemark sowie weitere Urlaubsländer ausgedehnt werden.

DAS FUTTERHAUS ist Deutschlands zweitgrößte Fachhandelskette für Tiernahrung und Tierbedarf mit besonders breitem Sortiment rund um Hund, Katze, Kleintier, Vogel, Fisch & Co. An rund 300 Standorten zwischen Flensburg und Friedrichshafen ist der familiengeführte Haustier-Spezialist vertreten und expandiert ständig weiter. Auch in Österreich, einem Lieblingsziel vieler deutscher Urlauber, ist DAS FUTTERHAUS mit mehr als 35 Standorten bekannt wie ein bunter Hund.

15.000 haustierfreundliche Ferienhäuser

Wenn Frauchen, Herrchen und Haustier gemeinsam Urlaub machen, ist die ideale Wohnform ein Ferienhaus. Mehr als 15.000 haustierfreundliche Urlaubsadressen bietet NOVASOL europaweit. Besonders zahlreich sind die Ferienhäuser für Familien und ihre Freunde auf vier Pfoten in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und ganz Südeuropa. Anders als im Hotel gibt es hier immer ein gemütliches Plätzen fürs geliebte Tier, einen Garten zum Toben - und wenn gebellt wird, stört das keinen Nachbarn. Selbstverständlich ist die Unterkunft für Vierbeiner bei NOVASOL grundsätzlich kostenlos. Auch Reinigungskosten fallen nicht zusätzlich an.

Wer ein Haus der Kategorie "extra haustierfreundlich" wählt, kann zudem darauf vertrauen, dass der Garten mindestens 1.000 Quadratmeter groß ist und so angelegt, wie Fifi, Waldi oder Bello es lieben: statt Blumenbeeten oder Rosenhecken warten 100 Prozent Abenteuer-Revier auf die vierbeinigen Urlauber. Zur Hunde-Vollausstattung gehört auch, dass NOVASOL wichtige Telefonnummern und Adressen im Haus hinterlegt hat: Wo finden sich Tierarztpraxis, örtliche Futter-Lieferanten und natürlich die schönsten Ausflugsziele für Hund und Halter?

Wachsende Nachfrage nach Ferien mit Haustier

Seit Jahren verzeichnet der Ferienhaus-Spezialist eine wachsende Nachfrage nach Urlaubsmöglichkeiten, bei denen das Haustier mit dabei sein kann. Und es sind vor allem Familien, die mit Hund, Katze & Co. verreisen. In den kommenden Jahren dürfte dieser Trend weiter ansteigen, glaubt man auch bei DAS FUTTERHAUS. "Es lag also nahe, dass sich die zwei starken Partner im Bereich Haustiere zusammenschließen", erklärt NOVASOL Geschäftsleiter Kai Uwe Finger. Das Angebot an haustierfreundlichen Ferienhäusern reicht vom einfachen Fischerhaus an der Adria über den liebevoll restaurierten Bauernhof in Dänemark bis zum Barock-Schlösschen an der deutschen Ostsee. "Als langjähriger Hundehalter weiß ich, wie wichtig es ist, dass sowohl Zwei- als auch Vierbeiner den Urlaub genießen können", sagt Herwig Eggerstedt, Gründer und Geschäftsführer von DAS FUTTEHAUS, "das klappt in Ferienhäusern erfahrungsgemäß sehr gut. Und wir freuen uns, durch die Kooperation unseren Teil dazu beizutragen, dass Feriengäste mit NOVASOL eine tierisch schöne Zeit verbringen können."

Haus-Beispiel:

Luxushaus für Zwei- und Vierbeiner: Auf der dänischen Insel Römö, mit endlosen Dünen und Nordseestrand direkt vor der Tür ist dieses kinderfreundliche 5-Sterne-Haus auch ein Paradies für den Hund und die ganze Familie. Mit Sauna, Whirlpool, kostenfreiem WLan und drei Schlafzimmern - kein Wunder, dass wir unser Haustier-Fotoshooting genau hier gemacht haben! Für sechs Personen ab 479 Euro/Woche (Haus-Code: R10857).

NOVASOL A/S und dansommer a/s gehören zur NOVASOL-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Virum/Dänemark hat. Mit mehr als 40.000 privaten Urlaubsdomizilen in 29 europäischen Ländern ist die NOVASOL-Gruppe Europas größter Anbieter von Ferienhäusern und -apartments. Das Unternehmen beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in 15 europäischen Ländern sowie darüber hinaus 60 Büros europaweit. Die Zentrale der deutschen Niederlassung befindet sich in Hamburg, eine Außenstelle in Berlin. 2015 nutzten fast 2 Millionen Urlauber in Europa die Domizile der NOVASOL-Gruppe. Das Unternehmen gehört zu Wyndham Worldwide. Das Portfolio von NOVASOL und dansommer umfasst Ferienhäuser, Apartments und Stadtwohnungen in Dänemark, Schweden, Norwegen, Island, Finnland, Deutschland, Holland, Belgien, Luxemburg, Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Großbritannien, Irland, Kroatien, Slowenien, Montenegro, Albanien, Griechenland, der Türkei und Zypern.

