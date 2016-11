Der Krisengipfel im Norden: HSV gegen Werder Bremen am Samstag live nur bei Sky

(ots) -

-Frankfurt empfängt am Samstagnachmittag den BVB zum

Verfolger-Duell



-FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im "bwin Topspiel der Woche"



-Sky für jedermann: mit Sky Ticket auch ohne lange

Vertragsbindung bei allen Begegnungen des 12. Bundesliga-Spieltags

live dabei sein



Der Tabellenführer eröffnet an Freitagabend den 12.

Bundesliga-Spieltag. RB Leipzig tritt zum Aufsteigerduell in Freiburg

an und könnte sich mit einem Punktgewinn im Breisgau für mindestens

eine weitere Woche den Verbleib auf Platz 1 sichern. Sky Experte

Dietmar Hamann und Moderator Michael Leopold begrüßen die Zuschauer

um 19.30 Uhr live aus Freiburg.



Das Nordderby HSV - Werder und Frankfurt - BVB am Samstag



Am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr begrüßt Moderatorin Esther

Sedlaczek den Journalisten Freddie Röckenhaus in der

Commerzbank-Arena, in der Eintracht Frankfurt den BVB zum

Verfolgerduell empfängt.



Neben der Begegnung in Frankfurt sind die Blicke aber vor allem in

den Norden gerichtet. Selten zuvor fand das Nordderby zwischen dem

HSV und Werder Bremen unter ähnlichen Voraussetzungen statt wie die

bevorstehende 105. Auflage in der Bundesliga. Nach elf Spieltagen

stehen die Hamburger noch immer ohne Sieg da, aber auch Werder verlor

zuletzt viermal in Serie. Das Duell des Tabellenletzten gegen den

Drittletzten ist auch das Duell der beiden Teams mit den meisten

Gegentoren in der laufenden Saison.



In den weiteren Begegnungen des Samstagnachmittags trifft Borussia

Mönchengladbach nach sechs sieglosen Liga-Spielen auf die immer noch

ungeschlagenen Hoffenheimer, der FC Ingolstadt empfängt den VfL

Wolfsburg und der 1. FC Köln den FC Augsburg.



Bayern gegen Bayer am Samstagabend



Am Samstagabend versucht dann der FC Bayern, in die Erfolgsspur

zurückzukehren. Nach dem Unentschieden gegen Hoffenheim und der



Niederlage in Dortmund findet sich der Rekordmeister erstmals seit

Jahren in der Verfolgerrolle wieder. Im "bwin Topspiel der Woche" ist

die Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen zu Gast, die den Anschluss an

die internationalen Plätze nicht abreißen lassen will. Ab 17.30 Uhr

berichten Moderator Sebastian Hellmann und die Sky Experten Lothar

Matthäus, Christoph Metzelder und Heribert Bruchhagen aus der Allianz

Arena.



Schalke gegen Darmstadt am Sonntag auch in Ultra HD



Komplettiert wird der 12. Bundesliga-Spieltag am Sonntagabend um

19.30 Uhr mit "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" unmittelbar nach dem

späten Sonntagsspiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FSV Mainz 05.



Die Partie des FC Schalke gegen Darmstadt 98 um 15.30 Uhr wird

exklusiv für Sky Kunden mit dem Sky+ Pro Receiver auch auf dem neuen

Sender Sky Sport Bundesliga UHD übertragen. Sky zeigt an jedem

Bundesliga-Spieltag eine Begegnung über Satellit (in Kooperation mit

Astra Deutschland) und vereinzelt in weiteren Kabelnetzen live in

Ultra HD - in vierfach höherer Auflösung als bei HD.



Ausführliche Informationen zu Ultra HD und den

Empfangsvoraussetzungen sind unter sky.de/uhd abrufbar.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange

Vertragsbindung live dabei



Sky überträgt alle Begegnungen des 12. Spieltags live - wahlweise

als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Mit Sky Ticket

(skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden

sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne

Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet

Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,

Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Der 12. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie mit Sky

Ticket:



Freitag:



19.30 Uhr: SC Freiburg - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



22.45 Uhr: "08000 - du bist dr(at)uf!" auf Sky Sport News HD und Sky

Sport Bundesliga 1 HD



Samstag:



14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD



15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund auf Sky Sport

Bundesliga 2 HD



15.15 Uhr: Hamburger SV - SV Werder Bremen auf Sky Sport

Bundesliga 3 HD



15.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim auf Sky

Sport Bundesliga 4 HD



15.15 Uhr: 1. FC Köln - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 5 HD



15.15 Uhr: FC Ingolstadt - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga

6 HD



17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": FC Bayern München - Bayer 04

Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über die Taktik-Cam auf

Sky Bundesliga 3 HD



Sonntag:



15.00 Uhr: FC Schalke 04 - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport

Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga UHD



17.00 Uhr: Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 1

HD



19.30 Uhr: "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD







