SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Samstag, 17.12.16 (Woche 51) bis Freitag, 06.01.17 (Woche 1)

(ots) - Samstag, 17. Dezember 2016 (Woche

51)/24.11.2016



Geänderten Programmablauf beachten!



20.15(VPS 21.50) Oh Tannenbaum Spielfilm Deutschland 2007

Erstsendung:07.12.2007 in Das Erste Autor:Christoph Mattner



21.45BW+RP: Landesschau aktuell



SR: aktuell



Tagestipp



21.50(VPS 20.15) André Rieu - Weihnachten rund um die Welt



23.20(VPS 23.15) Samstag fürs Herz (bis 5.15 Uhr) Um Himmels

Willen - Mission unmöglich Spielfilm Deutschland 2012 Erstsendung:

20.12.2012 in Das Erste



(bis 00.45 - weiter wie mitgeteilt)



Freitag, 30. Dezember 2016 (Woche 52)/24.11.2016



Geänderten Titel und Untertitel für SR beachten. Erstsendedatum

bitte streichen!



18.15SR: Die Wacks im Herbst



Familienleben auf dem Bauernhof Folge ¼



Freitag, 30. Dezember 2016 (Woche 52)/24.11.2016



Geänderten Titel und Untertitel für SR beachten. Erstsendedatum

bitte streichen!



18.50SR: Die Wacks im Winter



Familienleben auf dem Bauernhof Folge 2/4



Freitag, 30. Dezember 2016 (Woche 52)/24.11.2016



Geänderten Titel und Untertitel für SR beachten. Erstsendedatum

bitte streichen!



04.35SR: Die Wacks im Herbst (WH) Familienleben auf dem

Bauernhof Folge 1/4



Dienstag, 03. Januar 2017 (Woche 1)/24.11.2016



Geänderten Beitrag für BW beachten!



18.15(VPS 18.14) BW: Piloten am Abgrund -

Hubschrauberausbildung in der Schweiz Erstsendung:03.05.2013 in

SWR BW



Freitag, 06. Januar 2017 (Woche 1)/24.11.2016



Geänderten Titel und Untertitel für SR beachten. Erstsendedatum

bitte streichen!



18.15SR: Die Wacks im Frühling



Familienleben auf dem Bauernhof Folge 3/4



Freitag, 06. Januar 2017 (Woche 1)/24.11.2016





Geänderten Titel und Untertitel für SR beachten. Erstsendedatum

bitte streichen!



18.50SR: Die Wacks im Sommer



Familienleben auf dem Bauernhof Folge 4/4



