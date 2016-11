Sabah entdecken: Eine erstaunliche Reise durch das Herz von Malaysia-Borneo

Sabah, oft auch „das Land unter dem Wind“ genannt, liegt auf Borneo, der weltweit drittgrößten Insel.

(firmenpresse) - Malaysia / Bad Soden am Taunus (Hasselkus PR – 24. November 2016) Sabah, oft auch „das Land unter dem Wind“ genannt, liegt auf Borneo, der weltweit drittgrößten Insel. Der unterhalb des Taifungürtels gelegene Bundesstaat bietet eine farbenfrohe Vielfalt an Aktivitäten — ob das Besteigen des Wahrzeichens Mount Kinabalu, das Eintauchen in einem der schönsten Tauchreviere der Welt oder das Kennenlernen der Kultur und Tradition der Bevölkerung Sabahs — das Land bietet den perfekten Rahmen für einen Aktivurlaub.

Vom Tiefland-Regenwald bis auf 4.095 Meter hoch

Der Kinabalu-Nationalpark gehört zu den beeindruckendsten Parks unserer Erde und wurde zum ersten Weltkulturerbe Malaysias erklärt. Das Gebiet bietet alles, was das Bergsteiger- und Naturliebhaberherz begehrt – von den größten Blumen der Welt, Rafflesien genannt, bis hin zu dem höchsten Berg in Südostasien, dem Mount Kinabalu. Das Besteigen des Berges ist jede Anstrengung wert, denn die Aussicht vom Gipfel auf die 754 Quadratkilometer große Fläche ist unvergleichlich.

Tropische Inseln und Atollen warten darauf, entdeckt zu werden

Weltberühmt ist die Koralleninsel Sipadan vor der Nordostküste von Borneo. Um diese kleine Koralleninsel herum sind Begegnungen mit Schildkröten und Barrakudas garantiert. Aufgrund des Schutzstatus der Insel und seiner maritimen Wunderwelt sind nach Sipadan nur Tagesausflüge erlaubt. So haben am Tag nur 150 Besucher die Chance, sich von der Schönheit des Meeres verzaubern zu lassen. Auch der Tunku Abdul Rahman Park ist mit seinen klaren, türkisblauen Gewässern und seinen artenreichen aquatischen Biotopen das ideale Ziel für Schnorchler und Tauchanfänger.

Von Reisfarmern, Seenomaden bis zu den „Cowboys des Ostens“

Sabah ist die Heimat von über 30 verschiedenen ethnischen Gruppen. Die drei Hauptgruppen sind die Kadazan-Dusun, die Murut und die Bajau. Ein Einblick in das Leben der Einheimischen ist sowohl beim nationalen als auch bei den internationalen Touristen sehr beliebt. Die Kadazan-Dusun sind aufgrund ihrer traditionellen Reisernten bekannt. Diese religiösen Zeremonien werden von den Bobohizan — einer weiblichen Priesterin – geleitet. Die Muruts leben immer noch in traditionellen Langhäusern und sind überwiegend Bauern und Jäger. Ganz anders ist es bei den Bajaus, die an der Ost- und Westküste Sabahs leben. Während die Ostküsten-Bajaus Seenomaden sind und nur ans Land kommen, um ihre Toten zu begraben, sind die Westküste-Bajaus für ihre geschickten Reitkünste bekannt. Diese hübsch gekleideten „Cowboys des Ostens“ bringen somit eine unverwechselbare Sabah-Note in jedes örtliche Fest.



Für alle Naturfans, egal ob abenteuer- oder kulturorientiert, hat Sabah mit seinen vielfältigen Landschaften und den faszinierenden indigen Völkern also einiges zu bieten.

Buchbar sind Reisen nach Malaysia über alle bekannten Reisebüros oder ganz aktuell auch über Vivamundo-Reisen.

