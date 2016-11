Zum "Black Friday" zeigt sich Sunny Cars in Rabattlaune

Am 25. November können Urlauber beim Mietwagen für USA und Kanada 15 Euro pro Buchung sparen

Reiseträume durch die USA und Kanada mit Sunny Cars preisgünstig erfüllen (Bildquelle: zhu difeng Fo

(firmenpresse) - München, 24. November 2016 (w&p) - Rabattfieber auch hierzulande: Zum morgigen "Black Friday", bei dem es im amerikanischen Einzelhandel traditionell hohe Preisnachlässe gibt, legt Sunny Cars eine Mietwagen-Aktion auf: Den ganzen Tag lang wird auf jede neue Mietwagen-Buchung für die USA und Kanada ein Rabatt in Höhe von 15 Euro eingeräumt.

Der Nachlass gilt für alle Fahrzeugkategorien und Leistungspakete von Sunny Cars für den Mietzeitraum ab dem 25. November 2016 bis zum 31. Oktober 2017. Somit können sich auch Reisende, die erst im kommenden Jahr einen Aufenthalt in Nordamerika planen, den vergünstigten Mietpreis sichern. Voraussetzung ist eine Mindestmietdauer von fünf Tagen.

Der "Black Friday" wird von vielen Amerikanern als Brückentag nach dem staatlichen Feiertag zum Thanksgiving Fest genutzt. Ab den frühen Morgenstunden herrscht in den Shops ein reger Andrang, denn keiner möchte sich die vielen attraktiven Angebote entgehen lassen. Die ersten Schnäppchenjäger, die sich in das Getümmel stürzen, werden übrigens "Doorbusters" genannt. Der "Black Friday" markiert in den USA zugleich den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison.

In Rabattlaune ist an dem Tag auch Sunny Cars: Urlauber, die sich den Preisnachlass zum diesjährigen "Black Friday" nicht entgehen lassen möchten, können das Mietauto für USA und Kanada wie alle Angebote von Sunny Cars über das Reisebüro, unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 buchen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.sunnycars.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Sunny Cars:

Sunny Cars wurde vor 25 Jahren in München gegründet und arbeitet heute mit lokalen Fahrzeugflottenanbietern an mehr als 8.000 Mietstationen in über 120 Destinationen zusammen, die seinem hohen Qualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Cars stehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Die wichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagen enthalten und sorgen für ein sorgloses Fahrvergnügen. Für alle Angebote von Sunny Cars gilt die voll/voll-Tankregelung, die als die fairste und Beste für Urlauber gilt. Sämtliche Angebote von Sunny Cars sind über das Reisebüro, unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 zu buchen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Sunny Cars GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Wilde & Partner

Marion Krimmer

Nymphenburger Straße 168

80634 München

info(at)wilde.de

+49 (0)89 17 91 900

http://www.wilde.de



Datum: 24.11.2016 - 16:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1428822

Anzahl Zeichen: 1721

Kontakt-Informationen:

Firma: Sunny Cars GmbH

Ansprechpartner: Thorsten Lehmann

Stadt: München

Telefon: +49 (0)89 82 99 33 80





Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung