Blei im Trinkwasser muss nicht sein

Mit der richtigen Armatur bleibt Ihr Leitungswasser sauber

(firmenpresse) - Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel der Menschheit, ohne sauberes Wasser können wir nicht überleben, deshalb wird unser Trinkwasser in Deutschland auch kontinuierlich von Gesundheitsämtern und den Wasserversorgungsunternehmen überwacht. Kein Wunder, dass für uns sauberes Trinkwasser aus der Leitung selbstverständlich ist. Wir drehen den Wasserhahn auf und haben sauberes Wasser, glauben wir.

Bis zum Gebäude ist es auch so, da das Wasser mehrfach kontrolliert, penibelste überwacht und entsprechend in bester Qualität geliefert wird. Aber dann, dort wo wir es am wenigsten vermuten, verliert unser Trinkwasser seine Qualität!

Die Ursachen dafür sind vielfältig, angefangen bei zu langen Standzeiten in den Leitungen bis das Wasser aus der Leitung entnommen wird, bis hin zu nicht regelkonformen Verbindungen von Trinkwasser-Installationen und anderen wasserführenden Systemen, so wie die Heizungsanlage, Regentonnen, Abwasserleitungen usw..

Da fragt man sich doch, kann ich Leitungswasser aus meinem eigenen Wasserhahn noch problemlos trinken?

Wir sagen ja, und wenn man die eine oder andere Regel beachtet, behält das Leitungswasser auch seine Qualität. Nehmen wir beispielsweise das Thema Blei. Blei kann zum Beispiel durch die Installationen in unserem Haus ins Wasser gelangen. Schuld daran sind häufig veraltete wasserführende Bleirohre. Blei kann aber auch über die Nahrung und die Haut aufgenommen werden, also sollten wir versuchen Stück für Stück unseren Bleikonsum zu minimieren, denn zu viel Blei führt zu Vergiftungen und kann tödlich sein.

Da wir zu Beginn festgestellt haben, dass unser Trinkwasser bis zum Gebäude sehr hochwertig ist, steckt das Problem häufig in den eigenen vier Wänden und nicht selten davor. In diesen Wänden sind es die alte Rohre, aber auch alte Armaturen können Bleisalze und Verbindungen enthalten, die sie an unser Trinkwasser abgeben, sobald dieses hindurchfließt. Deshalb wurde 2013 der §17 der Trinkwasserverordnung um den Bereich Haustechnik erweitert.

Wenn Sie zur Miete wohnen sind die Rohre und der Austausch der alten Rohre Aufgabe des Vermieters. In Ihren eigenen vier Wänden können Sie aber auch darauf achten, dass Ihre Waschtischarmaturen und Küchenarmaturen bleifrei sind. Beispielsweise durch eine bleifreie Armatur von Grohe. Achten Sie darauf, dass Ihre Armatur nur aus Materialien gefertigt wurde, die vom Umweltbundesamt als unbedenklich für Installationen und Wasserentnahmearmaturen ausgezeichnet sind. Beispielsweise die Armaturen Serie Eurostyle Neu von Grohe. Bei dieser Neuauflage der klassischen Grohe Eurostyle Armatur, hat Grohe auf die Auswahl bester Materialien geachtet, und das sieht man bei jeder Grohe Eurostyle Neu Armatur. Optimal bei dieser Grohe Armatur ist nicht nur die Tatsache, dass die Armatur garantiert bleifrei ist, nein, dank ihrer 2 Farbigkeit und der zahlreichen Größen, passt diese Grohe Armatur auf jeden Waschtisch, egal ob als kleine Grohe S-Size Armatur im Gästebad, als Grohe L Size Armatur im Familienbadezimmer oder als Grohe und stylische XL Size Armatur im Komfortbadezimmer. Mit einer Grohe Eurostyle Armatur sind Sie nicht nur bei den inneren Werten der Armatur bestens beraten, nein, auch optisch überzeugt eine Grohe Eurostyle auf ganzer Linie. Sollten Sie nicht sicher sein, welche Größe Ihre Grohe Eurostyle haben soll, ob S, M, L oder XL, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie unser Berater Team.Jetzt Armatur auswählen!

