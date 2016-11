Achtung, Weihnachten naht! Einzigartige, individualisierbare Geschenke auf Stoffzaubermaus.de

Schon an Weihnachten gedacht?



Eine große Auswahl von wunderschönen Marken-Stoffen (Westfalenstoff, Tilda, Stenzo usw.) findet ihr bei "Stoffzaubermaus" in Burscheid.

Maryam Gisci ist die Inhaberin des Labels Stoffzaubermaus.

Unter diesem Label werden nicht nur zauberhafte Stoffe angeboten, sondern es werden auch in liebevoller Handarbeit wundervolle Accessoires, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen, gefertigt.

(firmenpresse) - Dies bietet gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit eine tolle Möglichkeit individuelle Geschenkideen, wie z.B. Rücksäcke, Turnbeutel, Kissen, Shirts, Lampen, Wickeltaschen, Hochbettvorhänge usw. für seine Liebsten zu erwerben. Alle Produkte lassen sich personalisieren und z.B. mit Namen besticken. Sie haben die Möglichkeit aus einer Vielzahl von herrlichen Stoffen, Bändern und Borden zu wählen und so ihr einzigartiges Unikat fertigen zu lassen. Alle Produkte können im Stoffzaubermaus Store & Atelier, in der Hauptstraße 15 in 51399 Burscheid oder im Webshop unter www.Stoffzaubermaus.de erworben werden.

Für Stoffzaubermaus ist es eine riesengroße Bereicherung Kinderherzen höher schlagen zu lassen, ein strahlen auf ihre Gesichter zu zaubern und zu sehen, dass sie glücklich sind. Dies möchte die Inhaberin mit ihren Stoffzaubermausschätzen erreichen, welche sie mit sehr viel Liebe zum Detail und in sorgfältiger Handarbeit anfertigt. Sie achtet dabei stets auf qualitativ hochwertige Stoffe und Materialien die ökologisch unbedenklich sind.

Die Produktauswahl wird bei Stoffzaubermaus ständig erweitert. Reinschauen lohnt daher immer!



Einen prima Überblick über die liebevoll gefertigten und individuellen Geschenkideen bekommt die Kundschaft auch unter www.Stoffzaubermaus.de im Internet. Einen Überblick über zauberhafte Stoffe erhalten die Kunden im Internet unter de.dawanda.com/shop/Villa-Lieblinge



Im Stoffzaubermaus Store & Atelier, Hauptstraße 15 in 51399 Burscheid finden Kunden zudem folgende Artikel:



· Stoffe für Kinder und Erwachsene

· Individualisierbare Stoffzaubermausschätzen (z.B. Rücksäcke, Turnbeutel, Kissen, Shirts, Lampen, Wickeltaschen, Hochbettvorhänge usw.)

· Baumwolle, Jersey, Sweat, Ökoplüsch, Bündchen, Fleece, Softshell, Canvas, und mehr

· Designerstoffe von namhaften Herstellern

· Bänder, Borten, Gummikordel, Gurtband und mehr

· Ösen, Druckknöpfe, Nähmaschinennadeln und mehr



· Vlieseline, Volumenvliese, Vliesofix, Stickvlies, Nähgarn, Overlockgarn

· Nähwerkzeuge wie Zangen, Scheren, Rollschneider, Stylefix, Wonder Clips Stoffklammern



Übrigens werden hier auch regelmäßig Nähkurse und Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten.







Über Stoffzaubermaus.de



Für mich ist es eine riesengroße Bereicherung Kinderherzen höher schlagen zu lassen, ein strahlen auf ihre Gesichter zu zaubern und zu sehen, dass sie glücklich sind.

Dies möchte ich mit meinen Stoffzaubermausschätzen erreichen, welche mit sehr viel Liebe zum Detail und in sorgfältiger Handarbeit angefertigt sind. Ich achte stets auf qualitativ hochwertige Stoffe und Materialien die ökologisch unbedenklich sind.



Liebste Grüße

Eure Stoffzaubermaus-Mary

