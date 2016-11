GPS-Ortung für jedes Unternehmen

Alle Funktionalitäten eines GPS-Ortungssystems und das als Plug-in-Lösung ohne Montage. Blaupunkt Telematics bietet Firmen, die ein schnelles und einfach zu montierendes Standortübermittlungssystem suchen, mit dem BPT 6300 FLEX die perfekte Kombination. Das heißt: Gerät einstecken, losfahren und das Tracking beginnt.

GPS-Ortungslösung BPT 6300 FLEX

(firmenpresse) - Hildesheim, 25.11.2016 – Mit dem BPT 6300 FLEX schlägt Blaupunkt Telematics ein neues Kapitel im Bereich Telematik auf. Das System kombiniert das Beste aus satellitengestützter Datenerhebung und Flexibilität: Ein Gerät – alle Auswertungsmöglichkeiten – schnell einsetzbar. Das BPT 6300 FLEX benötigt nur einen Zigarettenanzünderanschluss im Fahrzeug, um die Ortungsfunktion zu starten.

Durch die hohe Mobilität ist das BPT 6300 FLEX perfekt für alle Unternehmen ab einem Fahrzeug geeignet. Die neu entwickelte Lösung von Blaupunkt Telematics unterstützt sowohl Firmen mit großem Fuhrpark, als auch kleine Service- und Handwerksbetriebe. Das BPT 6300 FLEX eignet sich nicht nur als detaillierte Flottenmanagementlösung, sondern auch als GPS-Ortungssystem für sporadische Ortungen. Die vom BPT 6300 FLEX erfassten Daten, wie Position, Route und Geschwindigkeit, sind weltweit per Webanwendung verfügbar. Die Fahrzeuge lassen sich mit der neuen Telematiklösung EU-weit auf bis zu fünf Meter genau orten.

Mit dem Tarif FLEET sind keine komplizierten Nachforschungen mehr nötig, um herauszufinden, welches Fahrzeug, wann, wo, wie lange unterwegs war oder es sich gerade befindet. Auch Abrechnen von Stunden auf unleserlich beschriebenen Stundenzetteln oder Lieferschein gehören mit dem BPT 6300 FLEX im Tarif FLEET der Vergangenheit an. Überprüfen Sie die Fahrzeiten und Standorte der Fahrzeuge einfach online. Alle relevanten Informationen des BPT 6300 FLEX zeigt die Webplattform als Tabellen, Status- und Kartenansichten verständlich und übersichtlich an. Das BPT 6300 FLEX im Tarif FLEET ist ein erstklassiges Hilfsmittel für jedes Unternehmen, unabhängig von der Fahrzeuganzahl. Das GPS-Tracking funktioniert in Deutschland, Schweiz und der gesamten EU. Die Datenhistorie ist 24 Monate abrufbar. Mittels der umfangreichen Websoftware lassen sich rasch und bequem Berichte über zurückgelegte Wegstrecken, Fahrzeugstatus, wie Zündung an/aus, Fahr- und Standzeiten uvm., für jedes Fahrzeug erstellen. Insgesamt bietet Blaupunkt Telematics den Nutzern rund 20 Auswertungsmöglichkeiten. Das BPT 6300 FLEX liefert somit alle wichtigen Informationen für das Fuhrparkmanagement und eine fundierte Grundlage für erfolgreiche Kostenkalkulationen sowie eine bequeme Mitarbeiterverwaltung. Mobilen Anwendern stehen die aktuelle Fahrzeugposition, Status und Geschwindigkeit jederzeit per iOS- und Android-App zur Verfügung. Schon ab 0,33 Euro pro Tag – was Fahrzeugkosten von ungefähr 500 Metern Fahrt mit dem Lieferwagen entspricht – profitieren Sie von den Vorteilen des Tarifs FLEET mit Live-Ortung.



Für Firmen, die nur sporadische Positionsabfragen benötigen oder Geräte für spontane Einsätze bereithalten, bietet Blaupunkt Telematics auch einen grundgebührenfreien Tarif BASIC an. Abgerechnet werden bei diesem „pay-per-use“-Modell nur manuelle Ortungen, Alarmmeldungen und das Aktivieren von Benachrichtigungen. BASIC ist ein Tarif, der dank einer Grundgebühr von 0,- Euro pro Monat, jedem Unternehmen eine gut kalkulierbare Ortungslösung bietet.

„Es gibt weiterhin viele Geschäftsbereiche mit gewaltigem Einsparpotential im Bereich Fuhrpark. Noch immer lassen sich unzählige Selbständige und Unternehmen die Vorteile eines Fahrzeugortungssystems entgehen. Deshalb liegt der Fokus unserer neuen Produkte noch stärker auf der Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Die Handhabung des BPT 6300 FLEX ist äußerst anwenderfreundlich. Ob großer Fuhrpark oder Handwerker – ab heute gilt: einstecken, losfahren und auswerten. Die neue GPS-Ortungslösung von Blaupunkt Telematics bietet – im Zusammenspiel mit unserem unkomplizierten Tarifsystem – ein einfach zu handhabendes Produkt für jedes Geschäftsfeld.“ so Norbert Schwaiger, Geschäftsführer von Blaupunkt Telematics, über die neu entwickelte Ortungstechnologie.

Blaupunkt Telematics gibt Unternehmen mit dem BPT 6300 FLEX mehr Transparenz, Sicherheit und Kalkulationshilfen für unterschiedlichste Tätigkeitsfelder an die Hand. Hohe Flexibilität, über 20 Auswertungsmöglichkeiten sowie Alarmmeldungen, eröffnen zahlreichen Unternehmen den Zugang zu den vielfältigen Vorteilen der Telematik – je nach Tarif sogar ohne monatliche Kosten.

Das perfekte Rund-um-sorglos-Paket bietet die „Aktion FLEET“ für nur 15,95 Euro inkl. MwSt. pro Monat und Fahrzeug. Neben den Basisfunktionen des Tarifs FLEET gibt es zusätzlich noch die Option Auswertungen und Alarm hinzu. Inbegriffen in diesem umfangreichen Paket ist außerdem das BPT 6300 FLEX, das sonst einmalig 149,- Euro inkl. MwSt. extra kostet, für nur 0,- Euro inklusive.

BPT 6300 FLEX – Flexibilität mittels Zigarettenanzünderanschluss

Das BPT 6300 FLEX ist eine GPS-Ortungslösung von Blaupunkt Telematics ohne Einbauaufwand, die ein bisher ungekanntes Maß an Unabhängigkeit ermöglicht. Für den Betrieb wird kein Fachwissen benötigt. Mit dem BPT 6300 FLEX hat Blaupunkt Telematics ein Fahrzeugortungssystem entwickelt, das äußerst selbsterklärend ist. Schon wenige Minuten, nachdem die GPS-Ortungslösung zum ersten Mal mit einem Zigarettenanzünder verbunden wird, beginnt die Übermittlung der Standortdaten. Die Positionsabfrage kann somit umgehend beginnen. Trotz der handlichen Größe von 6,4 x 5,0 x 2,2 cm, eröffnen sich Anwendern dieses Fahrzeugortungssystems über 20 Auswertungsmöglichkeiten. Somit steigt die Zahl der möglichen Anwender, die von einer GPS-Ortungslösung zum Fuhrparkmanagement profitieren, weiter an.









Über Blaupunkt Telematics

Blaupunkt Telematics ist ein Anbieter von technologisch führenden Telematik-Lösungen mit Sitz in Hildesheim. Zum Leistungsangebot gehören die Ortung von Fahrzeugen, Objekten oder Personen, Navigation, Dieb-stahlprävention, Temperaturüberwachung, elektronische Fahrtenbücher oder Systeme zur Fernauslesung digitaler Tachografen, aber auch umfassende kundenspezifische Systemlösungen für verschiedene Branchen. Als einer der ersten europäischen Anbieter betreibt Blaupunkt Telematics eine eigene Telematik-Internetplattform zur Datenverwaltung und -verarbeitung, die individuell auf Kundenanforderungen zugeschnitten werden kann. Die komplette Lieferkette wird aus einer Hand – made in Germany – angeboten - von der Entwicklung und Produktion über Qualitäts-sicherung bis hin zu Auslieferung, Projektbetreuung und Service. Über ein Netzwerk von Fachhändlern und Vertriebs- und Integrationspartnern werden die Produkte weltweit vertrieben.









Blaupunkt Telematics GmbH

