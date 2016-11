Das Einzigartige Hurawalhi Island Resort auf den Malediven eröffnet am 1. Dezember 2016

(firmenpresse) - Malediven, 24. November 2016: Eines der umweltfreundlichsten Hideaways der Malediven, das Hurawalhi Island Resort eröffnet am 1. Dezember seine Pforten. Das außergewöhnliche Resort liegt eingebettet inmitten der spektakulären Korallenriffe des Lhaviyani Atolls. Ein wahrhaft einzigartiges 5-Sterne Erlebnis, an einem der schönsten Plätze der Erde.



Besonderheiten:

•Insgesamt werden 30 Prozent der Insel durch nachhaltiger Solarenergie betrieben: Ein Großteil der Villen wird von Solarzellen mit Strom versorgt. Außerdem hat die Insel eine eigene Wasserabfüllanlage und benutzt keine Plastikflaschen

•Beste Tauchmöglichkeit auf den Malediven mit Teufelsrochen, atlantischen Ammenhaien und erstklassigen Tauch-Spots

•In einer Tiefe von 5,8 Metern befindet sich „5.8 – Das weltweit größte, komplett verglaste Unterwasserrestaurant“

•Ein Paradies an strahlend weißen Stränden und kristallblauem Wasser nur für Erwachsene

•Duniye Spa benutzt ausschließlich organische und nachhaltige Produkte



Mit mehr als 105 Resorts zur Auswahl, in einem Land welches für seine Schönheit weltberühmt ist, muss eine Eröffnung schon mehr als spektakulär sein um etwas Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Hurawalhi Island Resort ist unvergleichbar, außergewöhnlich und absolut unverwechselbar. Umweltfreundlich innovativ, mit einem atemberaubenden Unterwasserrestaurant, einem tropischen Champagner-Pavillon und stylischen Villen – ein Eldorado für Gäste ab 15 Jahren.



Nach einer nur 40-minütigen Anreise mit dem Wasserflugzeug von Malé erreichen Gäste die Insel, die über eine Vielzahl an exklusiven und äußerst geräumigen Villen mit außergewöhnlichem Interior-Design verfügt. Das Abendessen kann ganz individuell am Strand, über dem Wasser oder sogar in den Tiefen des Indischen Ozeans stattfinden - die Philosophie lautet: Nichts ist unmöglich.



Das Hurawalhi Island Resort ist mit 90 Villen - 60 Oceanvillen und 30 Beachvillen - eine Ruheoase für Erwachsene, die nach Luxus und Innovation streben. Die Villen sind modern und im tropischen Stil eingerichtet. Sie sind ausgestattet mit kostbaren Leinen, die die Kingsize-Betten überspannen und gebleichten Holzböden. Gästen steht außerdem eine private Terrasse mit atemberaubenden Blick auf den azurblauen Ozean zur Verfügung.





Hurawalhi Island Resort legt viel Wert auf den Schutz der Umwelt. Neben energiesparenden Lösungen wie Solarzellen, eigener Wasserproduktion, Wärmerückgewinnung und einem Meeresbiologen zeichnet sich Hurawalhi Island Resort als eines der umweltfreundlichsten Hotels auf den Malediven aus. Darüber hinaus arbeitet Hurawalhi Island Resort eng mit der Meeresschutzorganisation Manta Trust zusammen. Manta Trust kooperiert mit den hauseigenen 5* PADI-Guides, um geführte Tauchgänge und Schnorchelausflüge zu den nahe gelegenen Riffen und Schiffswracks zu ermöglichen. Die Insel gilt als Nistgebiet der grünen Meeresschildkröte und Brutstätte für Mantarochen. Manta Trust hat sich zur Aufgabe gemacht, diese natürlichen und vom Aussterben bedrohten Bewohner zu schützen.



Der absolute Eye-Catcher ist das 5.8. Das weltweit größte, komplett verglaste Unterwasserrestaurant, das alle Sinne in dieser unverwechselbaren Umgebung verzaubert. Jedes Gericht enthält ausschließlich die besten Zutaten und stellt eine kulinarische Kombination aus Innovation und Finesse dar. Umgeben von einer außergewöhnlichen Szenerie legt das minimalistische eingerichtete Restaurant seinen Fokus auf das, was in seiner Umgebung passiert. Als idealer Ort für Romantik verfolgt das Restaurant das Konzept der Zweisamkeit und bietet demnach nur Paar-Tische. Das Menü besteht aus mehreren extravaganten Gängen und erlesenen Weinen, die von dem resorteigenen Sommelier empfohlen werden. Das Ergebnis ist eine exquisite und moderne Küche in einer unglaublichen Atmosphäre.



Ein weiteres kulinarisches Highlight ist das Aquarium-Restaurant mit einem atemberaubenden Meerblick am Tag und einer romantischen Kerzenbeleuchtung bei Nacht. Die modernen Menüs aus organischen Produkten sind gekonnt zusammengestellt: Rindfleisch bester Qualität sowie frische, lokale Meeresfrüchte geben die kulinarische Linie vor. Letztere werden entweder auf einem Teppanyaki-Grill oder als delikates Sushi, Sashimi oder Tempura, von einem erfahrenen Küchenchef zubereitet, der sich ganz an die Vorlieben und Wünsche der Gäste orientiert.

Canneli, das dritte Restaurant des Resorts serviert zum Frühstück, sowie zum Abendessen internationale Gerichte, die mit viel Liebe zum Detail zubereitet werden. Währenddessen haben Gäste einen ausgezeichneten Ausblick auf die Weiten des Indischen Ozeans. Zusätzlich wird den Gästen die Möglichkeit geboten unter dem Sternenhimmel am Strand ein privates Dinner mit Wagyu Rind und Hummer zu genießen. Die stimmungsvoll beleuchtete Bar befindet sich direkt am Strand im Freien mit Blick auf den glitzernden Pool und die herrliche Lagune. Nach dem Dinner können Gäste bei einer umfassenden Auswahl an Shisha Aromen die Seele baumeln lassen.



Für Sportliebhaber gibt es einen Tennisplatz, Badmintonfeld, Beachvolleyballfeld sowie Sportfischerboote für Tiefseefischen. Ebenso bietet die Insel hervorragende Tauchmöglichkeiten an: Geführte Tauchgänge, Schnorcheltouren und ein komplettes PADI 5* Trainingszentrum. Jetski fahren und Paragliding sind neben Wasserskifahren, Wakeboarden, Windsurfen, Kajaktouren, Katamarantouren und Paddleboarding weitere Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen.



Das auf Stelzen gebaute Duniye Spa mit Blick auf die türkisfarbenen Weiten des Ozeans ist ein wahres Paradies für Genießer. Duniye bedeutet “Universum” und repräsentiert seine Philosophie als ganzheitlichen Ansatz für Behandlungen, inspiriert von alten und modernen Traditionen aus aller Welt. Asiatische und Afrikanische Heiltraditionen haben einen großen Einfluss auf die Anwendungen des Spas. Das Spa verwendet ausschließlich regionale Produkte, die von den traditionellen Kulturen inspiriert sind. Indem es Ganzheitlichkeit, Einfachheit, Reinheit und Qualität vereint, benutzt das Spa nur Produkte der Qualitätsmarke Healing Earth™ - frei von Petrochemikalien, Kunststoffen, Farbstoffe, DEA, Konservierungsstoffe und Parabene.



So gibt es unzählige Gründe, die Malediven zu besuchen: Schillernd weiße Sandstrände, türkisfarbenes Meer, spektakuläre Unterwasserwelten und atemberaubende Sonnenuntergänge. Die Eröffnung des außergewöhnlichen Hurawalhi Island Resort garantiert eine Reise für die Ewigkeit.





Dezember “Opening” Angebot:



Alle Neubuchungen bis einschließlich 20. Dezember 2016 erhalten 50% Nachlass für einen Aufenthalt von mindestens 6 Nächten, zwischen dem 1. Dezember bis einschließlich 26. Dezember 2016.



Early Bird “Opening” Angebot:



Alle Neubuchungen bis einschließlich 31. März 2017 erhalten 20% Nachlass für einen Aufenthalt zwischen dem 1. Dezember bis einschließlich 30. April 2017. Dieses Angebot ist nicht kombinierbar mit dem "Dezember Opening Angebot".





www.hurawalhi.com



