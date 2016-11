Black Friday 2016 - Die besten Deals des Jahres - Jetzt auf Black-Friday.de (FOTO)

Endlich ist es wieder soweit. Es ist Black Friday! Auch in

Deutschland locken am 25. November 2016 wieder zahlreiche Händler und

Marken in ihren Onlineshops und Ladengeschäften mit extremen Rabatten

und Sonderangeboten. Bei Black-Friday.de - Deutschlands

dienstältestem und meistbesuchtem Black Friday Portal - finden

Schnäppchenjäger auch in diesem Jahr wieder eine Übersicht über die

besten Aktionen und Rabatte.



Das Interesse am Black Friday in Deutschland ist in den letzten

Jahren kontinuierlich gewachsen. So haben sich die Suchanfragen bei

Google sowie die Besucherzahlen auf Black-Friday.de von Jahr zu Jahr

verdoppelt. In diesem Jahr rechnen die Betreiber bereits mit mehr als

2 Millionen Besuchern, die auf dem Portal über die besten Schnäppchen

informieren möchten.



Auch auf Seiten des Handels ist der Black Friday immer beliebter

geworden. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der teilnehmenden

Händler immer weiter zu. 2016 listete Black-Friday.de bereits Deals

und Aktionen von mehr als 300 deutschen Händlern. Leider erfuhr diese

Entwicklung in diesem Jahr einen kleinen Dämpfer. Eine in Deutschland

gänzlich unbekannte Firma mit Sitz in Hong Kong erwarb Anfang Oktober

2016 die Rechte an einer beim Deutschen Marken- und Patentamt

eingetragenen Wortmarke "Black Friday" und übertrug die alleinigen

Nutzungsrechte an einen einzelnen Marktteilnehmer. Parallel begann

eine Kanzlei aus Berlin damit im Namen der chinesischen Firma

Abmahnungen an Händler und Black Friday Portale zu versenden. Dies

verunsicherte die gesamte Branche und führte dazu, dass viele

Onlineshops und Geschäfte in diesem Jahr auf entsprechende Aktionen

verzichten oder ihre bereits geplanten Aktionen umbenennen. Hierbei

kommt es indes zu sehr kreativen Aktionsbezeichnungen, wie z.b. Red,

Blue oder Green Friday, Black Week oder Sale Weekend, bis hinzu



Beauty-, Super- oder Crazy Friday.



Auch Black-Friday.de sah sich mit einer Abmahnung konfrontiert. In

dieser wurde unter anderem verlangt, das Portal einzustellen und die

Domains an den Markeninhaber zu übergeben. Noch vor Eintreffen der

Abmahnung und ohne jeglichen vorherigen Kontakt hat der deutsche

Vertreter der chinesischen Markeninhaberin zudem die Löschung der

Social Media Seiten sowie der Smartphone Apps von Black-Friday.de

beantragt. Facebook, Twitter und der Google Play Store haben diesen

Anträgen ohne Vorwarnung stattgegeben. Einzig Apple gab die

Gelegenheit zur Stellungnahme. Bis heute ist die Black-Friday.de iOS

App im Apple App Store erhältlich.



Auf die Abmahnung hat Black-Friday.de angemessen reagiert und alle

Vorwürfe zurückgewiesen. Gleichzeitig wurde eine Gegenabmahnung

ausgesprochen, mit der die Markeninhaberin dazu aufgefordert wurde,

die Löschung der Social Media Accounts und der Android App rückgängig

zu machen. Bis heute hat Black-Friday.de dazu keine Antwort erhalten.



Simon Gall, Betreiber von Black-Friday.de erklärt: "Wir sind davon

überzeugt, dass der Begriff Black Friday rein beschreibend (und daher

nicht unterscheidungskräftig) ist und ferner ein allgemeines

Freihaltebedürfnis besteht. Wir haben deshalb am 28.10.2016 einen

entsprechenden Löschungsantrag aufgrund "absoluter Schutzhindernisse"

beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Zwischenzeitlich

sind mindestens zwei weitere Löschungsanträge beim DPMA eingegangen,

was im Register zur Marke auch veröffentlicht wurde. Die Einreichung

von Anträgen weiterer Antragsteller ist jederzeit möglich. Wir und

zahlreiche Rechtexperten sind sehr zuversichtlich, dass auf die

Löschungsanträge die die Marke "Black Friday" aus dem Register

gelöscht wird."



Sollte wider Erwarten doch ein kennzeichenrechtlicher Gebrauch der

Bezeichnung Black Friday in Betracht kommen, dann stünden

Black-Friday.de ferner ältere Kennzeichenrechte im Sinne des § 5

MarkenG zu, weil das Portal bereits seit 2012 - also lange vor der

Markenanmeldung - betrieben wird. Gall erklärt: "In dem

unwahrscheinlichen Fall, dass die Markeneintragung im

Löschungsverfahren bestätigt werden sollte, werden wir eine Löschung

aufgrund dieser prioritätsälteren Kennzeichenrechte anstreben."



Black-Friday.de hofft, dass die Angelegenheit nach dem Black

Friday schnell aufgeklärt wird und sich Händler und Kunden im

nächsten Jahr auf einen rechtssicheren Black Friday freuen können.







