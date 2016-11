Ein Vollblutunternehmer mit 90 Jahren / Mit Dr. Oswald Hager feiert ein Pionier der deutschen Elektrotechnikbranche seinen 90. Geburtstag (FOTO)

Die deutsche und französische Elektrotechnikbranche hat er

wesentlich mitgeprägt. Vor allem aber ist Dr. Oswald Hager,

Mitgründer der Hager Group mit über 11.650 Mitarbeitern, ein echter

Vollblutunternehmer, der bis heute die Geschicke des

Familienunternehmens aktiv mitbegleitet. Am 16. November feierte er

seinen 90. Geburtstag.



Dr. Oswald Hager wurde 1926 im saarländischen Ensheim geboren.

Nach Kriegsdienst, Gefangenschaft, Studium und Promotion in den

Wirtschaftswissenschaften gründete er 1955 zusammen mit seinem Vater

und seinem Bruder Hermann die Firma Hager Electro OHG.



Seinen Durchbruch erlebte der Drei-Mann-Betrieb mit einem von

Oswald und Hermann entwickelten Verteilungssystem, das die Vielzahl

unterschiedlicher Systeme jener Tage ablöste. Im Laufe der Jahrzehnte

wurde dann aus dem klassischen Verteilerkasten die Technikzentrale

von Hager, die heute in Millionen Haushalten für die sichere

Energieverteilung sorgt.



Hagers Erfolgsgeheimnis? "Wir haben immer auf den Markt und unsere

Kunden gehört", erklärt der Jubilar, der nach wie vor Aufgaben für

die Hager Group wahrnimmt. "Für sie haben wir unsere Angebote

systematisch entwickelt." Auf diese Weise wuchs das

Familienunternehmen zu einem Global Player mit Sitz im saarländischen

Blieskastel, 28 Produktionsstandorten in aller Welt und 1,9

Milliarden Euro Umsatz. Geführt wird die Hager Group, die zu den

Innovationsführern der Branche zählt, seit 2008 von Oswald Hagers

Sohn Daniel.



Neben seiner Unternehmertätigkeit engagierte sich Dr. Oswald Hager

wirtschafts- und gesellschaftspolitisch unter Anderem im

Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI), im Zentralverband des

Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerks (ZVEH), im

Präsidium des Bundesverbands der Deutschen Industrie und als

Vizepräsident der IHK Saarland.





Mit Denkschriften wie den "Geständnissen zweier Unternehmer", die

er 1977 gemeinsam mit seinem Bruder verfasste, sowie persönlichen

Briefen an Politiker setzte er sich für industriepolitische Themen

ein, die ihm am Herzen lagen.



Bekannt ist Dr. Oswald Hager für seine Weltoffenheit - als

Vertriebsprofi war er über alle Grenzen hinweg unterwegs - und seine

Freude am Feiern. "Wir kamen von der Saar und waren bekannt dafür,

dass wir Champagner und Cognac mitbrachten", sagte der Unternehmer

einmal im Rückblick auf die Anfangstage seiner Firma. "Das war

wichtig und das machen wir bis heute."



Am 21.11. fand am Hager Group Standort Blieskastel eine offizielle

Geburtstagsfeier zum 90. Geburtstag von Dr. Oswald Hager statt. Rund

80 Gäste aus dem Unternehmen, der Politik, namhaften Verbänden sowie

langjährige Partner und Kunden waren gekommen, um dem Unternehmer zu

gratulieren.



In seiner Ansprache nannte Holger Heckle, Vorstandsvorsitzender

des VEG (Verband der Elektrogroßhändler) Dr. Oswald Hager einen

außergewöhnlichen Mann. "Als vorbildlicher Unternehmer hat er sich

immer erst um die Firma, die Mitarbeiter und die Kunden gekümmert.

Und auch heute noch gehören Kundentermine wie selbstverständlich

dazu."



Laut der Wirtschaftsministerin des Saarlandes, Anke Rehlinger,

zeichnet sich Oswald Hager vor allem durch Weitsicht, strategisches

Denken und das richtige Maß zum Risiko aus. Schließlich passiere die

Verwandlung eines kleinen Unternehmens hin zum Global Player ja nicht

von alleine.



Gerührt und überrascht zeigte sich Dr. Hager nach den Ansprachen

und Gratulationen. "Zeitweise habe ich gedacht, reden die wirklich

über mich? Ich bin ja niemand Besonderes, ich betrachte mich als

einen Menschen, der einfach nur seinen Job gemacht hat."



Im Anschluss an den offiziellen Teil der Feier fand ein

gemeinsames Mittagessen für alle Gäste statt - für das der

ZVEH-Präsident Lothar Hellmann die passenden Worte fand: "Wer mit

Hager kooperiert, der weiß, der Genuss darf nicht zu kurz kommen."







