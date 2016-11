Gewinner des "Best of Boats Award 2016" gekürt

(ots) - Preisverleihung auf der BOOT & FUN BERLIN - Preise

in fünf Kategorien gehen an Bella 700 BR (Best for Beginners),

Beneteau Barracuda 8 (Best for Fishing), Beneteau Swift Trawler 30

(Best for Travel), Frauscher 1414 Demon (Best for Fun), Sargo 33

(Best for Family)



Zum dritten Mal wurde am 23. November auf der BOOT & FUN BERLIN

der "Best of Boats Award" (BOB) verliehen. Im Rahmen der GALA DER

BOOTE trafen sich in feierlicher Atmosphäre Branchenvertreter in der

Halle 6.2, um der Kür der Gewinner zu folgen. Im Gegensatz zu anderen

Preisverleihungen steht beim BOB die Perspektive des Bootsnutzers im

Mittelpunkt. Er bekommt durch die Kür der Gewinner eine konkrete

Entscheidungshilfe an die Hand, welches Boot zu ihm passt. Erstmals

verlieh die Jury den Preis auch in der Kategorie "Best of Travel".

Damit gibt es insgesamt fünf Sparten im Wettbewerb. Die Auswahl

trafen 17 Journalisten aus 15 Nationen. Sie testeten die Boote teils

unter widrigen Umständen wie Schnee und Kälte. In mehr als 500 Tests

nahmen sie 171 Boote von Serienbootswerften aus 19 Ländern unter die

Lupe.



Als erstes wurde der Preis in der Kategorie "Best for Beginners"

verliehen. "Ein gutes Boot für Anfänger muss in erster Linie sicher

sein. Aber nicht nur das, es muss auch praktisch sein und einfach zu

bedienen. Es sollte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und

100 Prozent Spaß bieten", begründete Jan Sjölund, Chefredakteur der

führenden finnischen Bootszeitschrift "Venemestari" die Entscheidung

für das Modell Bella 700 BR, das von der Jury wegen seiner cleveren

Ideen und praktischen Details ausgewählt wurde. Es bietet genug

Platz, um Verwandte und Freunde mitzunehmen und kann mit Extras wie

einer Sanitäreinheit ausgestattet werden. Der norwegische

Bootdesigner Espen Thorup kommentierte den Gewinn folgendermaßen:

"Auch wenn ich der Designer bin, gibt es ein ganzes Team hinter mir.



Es sind 200 bis 300 Leute, mit denen ich diesen Ruhm teile. Deshalb

ist es nicht mein Gewinn, sondern ein Sieg des ganzen Bella-Teams.

Wir wurden so oft nominiert, sodass es sich jetzt einfach toll

anfühlt, auch tatsächlich zu gewinnen. Ich denke, wir haben es

verdient."



In der Kategorie "Best for Fishing" gewann das Modell Beneteau

Barracuda 8. Juror Arek Rejs erklärte, warum es sich bei Anglern um

eine ganz spezielle Zielgruppe handelt: "Sie geben lieber Geld für

neues Angel-Equipment als für ein neues Boot aus. Das macht es

besonders anspruchsvoll, ein passendes Modell für sie zu finden."

Viel Platz an Deck, Seetüchtigkeit und Sicherheit sind einige der

Aspekte, die das perfekte Angler-Boot ausmachen. Den Preis nahm Mark

Keser, Geschäftsführer des Bootscenters Keser in Berlin-Spandau, mit

den Worten entgegen: "Wir arbeiten seit einer langen Zeit mit

Beneteau zusammen, erst verkauften wir die Segel-, jetzt die

Motorboote und können nur sagen, dass die Boote sehr gut im Wasser

liegen und großartige Rümpfe haben." Die Aufteilung und

Rauwassereigenschaften des Boots machen die Beneteau Barracuda 8 zu

einem perfekten Boot für Sportfischer.



Gleich noch einmal durfte Mark Keser für die Verleihung des

Preises in der neuen Kategorie "Best for Travel" auf die Bühne. Denn

in dieser Sparte konnte das Modell Beneteau Swift Trawler 30 die Jury

überzeugen. "Wir haben realisiert, dass es eine große Nachfrage nach

Booten gibt, mit denen man weite Distanzen zurücklegen und auf denen

man sich längere Zeit an Bord aufhalten kann", begründete Bootstester

Alfred J. Boer aus den Niederlanden die Einführung der Auszeichnung.

Spritverbrauch, Robustheit und Sicherheit waren Kriterien, nach denen

die Jury den Gewinner auswählte. Unter anderem wegen des Stauraums,

der großzügigen Lounge und viel Platz im Cockpit fiel die Wahl auf

den Beneteau Swift Trawler 30. "Der Award steigert die Bekanntheit

und ist ein wichtiges Verkaufsargument", freute sich Mark Keser.



"Best for Fun" wurde von der schwedischen Journalistin Anna

Sandgren präsentiert. "Das perfekte Boot in dieser Kategorie muss

sich in vieler Hinsicht bewähren. Es muss sich für Wassersport

eignen, dazu gemacht sein, die Natur zu genießen, sicher sein und es

muss genug Platz für Freunde und Familie geben", sagte sie. Die Wahl

fiel daher auf die Frauscher 1414 Demon. Laut Jury zeichnet sich das

Boot des österreichischen Herstellers durch ein außergewöhnliches

Design, kombiniert mit hervorragender Leistungskraft aus. Werftchef

Stefan Frauscher sagte: "Zuerst einmal möchte ich meinen Mitarbeitern

zuhause danken, die einen fantastischen Job gemacht haben - und auch

natürlich der Jury, die sich für unser Boot entschieden hat. Ich bin

heute sehr stolz und freue mich riesig." Zur Frauscher 1414 Demon

sagte er: "Bei diesem Modell spielen die Performance, Qualität und

der Designaspekt eng zusammen, und das noch von einem Familienbetrieb

aus den Alpen, das macht seine Besonderheit aus."



Als bestes Boot für Familien in der Kategorie "Best for Family"

machte das Modell Sargo 33 das Rennen. Präsentiert wurde diese

Kategorie von Neale Byart, Chef der Zeitschrift "Motorboat Owner" aus

Großbritannien. "Ein Boot für Familien sollte praktisch sein, Spaß

machen und - speziell wenn Kinder mit an Bord sind - sicher sein",

sagte er. Die Sargo 33 erfüllt alle diese Ansprüche. Thomas Sarin,

Geschäftsführer der Werft Sarins Båtar, sagte: "Natürlich wäre dieses

Boot meine erste Wahl für einen Ausflug mit der Familie. Wir haben 50

Jahre Erfahrung mit dem Bauen von Booten und versuchen bei allen -

und besonders bei der Sargo 33 - Sicherheit, Stabilität und ein

gewisses Maß an Sportlichkeit zu vereinen. Diese drei Dinge zusammen

machen die Besonderheit des Modells aus." Für Frank van Delden,

Geschäftsführer des Importeurs Harle Yachtbau, liegt das wichtigste

Verkaufsargument in der Sicherheit. "Bei diesem Modell haben sie ein

ganz klassisches Walkaround-Boot. Da können Kinder rumrennen, da kann

auch mal ein Hund rumrennen, da kann keiner runterfallen. Ein absolut

sicheres Konzept mit einem ganz, ganz tollen Interieur, also absolut

perfekt."



Fotos von der Preisverleihung des "Best of Boats Award" in

druckfähiger Qualität finden Sie hier

(http://www.boot-berlin.de/Presse/Pressefotos/).







Pressekontakt:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

BOOT & FUN BERLIN:

Susanne Tschenisch

PR Manager

T +4930 3038-2295

tschenisch(at)messe-berlin.de



Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Messe Berlin GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.11.2016 - 16:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1428858

Anzahl Zeichen: 7215

Kontakt-Informationen:

Firma: Messe Berlin GmbH

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung