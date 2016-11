George P. Johnson verstärkt Kreativkompetenz

(firmenpresse) - Seit August 2016 leitet Martin Klingler (44) den Kreativbereich der internationalen Eventagentur George P. Johnson GmbH (GPJ) in Ruit bei Stuttgart und übernimmt damit Verantwortung für die Bereiche Konzeption, Architektur, Grafik inklusive Grafikproduktion und Digital. Als Executive Creative Director vertritt er zudem im Executive Management Bord den Kreativbereich. Als Vordenker, Querdenker und „Überzeugungstäter“ soll er im Innenverhältnis die kreative Kompetenz erhöhen, die Schnittstellen zwischen Kreation und Event-Service-Team ausbauen und zur konzeptionellen, ganzheitlichen Denkweise inspirieren. Gleichzeitig ist er für bestehende Kunden und im New Business erster Ansprechpartner für strategische Konzepte und alle Kreativgewerke.



Ein weiterer Aufgabenbereich für Martin Klingler ist die Vertretung der Kreativkompetenz von GPJ in der Branche. Mit dieser Funktion soll das Image der Stuttgarter Agentur mit immerhin mehr als 100 Mitarbeitern und attraktiven Kunden wie BMW, IBM, MINI oder INFINITI weiter geschärft werden. „Als Creative Director“, so Martin Klingler, „ist man immer auch Dirigent, der anstiftet, anleitet und antreibt. Der integriert, inspiriert und motiviert. Der im Team Ideen und Konzepte kreiert und damit am Ende Projekte an Kunden verkauft.“



Der studierte Diplom-Sozio-Ökonom Martin Klingler blickt auf mehr als 17 Jahre Agenturerfahrung in verschiedenen Kommunikationsbereichen zurück. Immer gehörte der Konzeptbereich zu seinen Kernaufgaben. Design, Text und Storytelling zählen zu seinen Leidenschaften und sind für ihn eine wichtige Basis für ein perfektes Live-Erlebnis.



Vor seinem Engagement bei GPJ war er knapp fünf Jahre Creative Director bei der Agentur marbet Marion & Bettina Würth GmbH. Um den Nachwuchs kümmert sich Klingler ebenfalls: Als Gastdozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg DHBW in Ravensburg lehrt er aktuell das Themengebiet Eventdesign. Außerdem nimmt GPJ auf seine Initiative jetzt mit einer Konzept-Volontärin als Partneragentur am „Creative Director Nachwuchsausbildungsprojekt“ treibhaus 0.8 teil.















George P. Johnson GmbH Deutschland

Die 1999 gegründete George P. Johnson GmbH mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart ist eine hundertprozentige Tochterunternehmung von George P. Johnson. GPJ ist eine der weltweit führenden Event- und Marketing-Agenturen mit Hauptsitz in den USA, die 2014 ihren 100. Geburtstag feierte. Die Full-Service-Agentur für Experience-Marketing und Live-Erlebnisse bietet Strategie, Konzeption, Event- und Projektmanagement, Grafikdesign, Architektur, technische Leitung, Einkauf sowie digitale Anwendungen und Apps aus einer Hand. Geplant und organisiert werden Messeauftritte, Corporate Events, Public Events, Incentives, Roadshows, Tagungen, Konferenzen und Kongresse weltweit. George P. Johnson in Ostfildern beschäftigt aktuell 125 Mitarbeiter.

George P. Johnson GmbH Experience Marketing

