Stabmattenzäune  Merkmale der Konstruktion und Designaspekte

Die Stabmattenzäune gehörten zu populärsten Lösungen, wenn es um Gartenzäune für Privathäuser und Gewerbeimmobilien geht. Kein Wunder, denn solche Zaunanlagen sind beständig, relativ günstig und einfach zu montieren. Die Firma Janmet aus Polen bietet die Stabmatten in unterschiedlichen Ausführungen.

Doppelstabmatten von JANMET

(firmenpresse) - Womit zeichnen sich die Gartenzäune aus Stabmatten?



Stabmatten bestehen aus miteinander verschweißten Metallstäben. Bei Einstabmatten, der Name sagt es bereits, kreuzen sich je ein senkrechter und ein waagerechter Stab. Für diese Matten verwenden wir Stäbe mit 4 mm Durchmesser. Doppelstabmatten bestehen aus je zwei sich kreuzenden waagerechten und einem senkrechten Stab. Wahlweise können die Durchmesservarianten 6/6 oder 8/6/8 bestellt werden. Die kleinere Zahl benennt den Durchmesser des waagerechten Stabes. Die Maschenweiten betragen 50 x 200 mm bei Einstabmatten und 50 x 250 mm bei Doppelstabmatten. Beide Sorten können bei Janmet-Stabmatten wahlweise nur verzinkt oder auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung bestellt werden.



Vorteile von Stabmatten



Sie lassen sich einfach montieren, weisen ein geringes Gewicht auf und lassen sich für Zäune oder Tore gut verwenden. Darüber hinaus lassen sich verschiedene Mattengrößen gut miteinander kombinieren.



Einstabmattenzäune – schlicht und günstig



Für die kostengünstige Umzäunung großer Areale stellen Einstabmatten die beste Lösung dar. Zu Maschendrahtzäunen bilden sie damit eine gute Alternative. Die Standardhöhen der einzelnen Felder betragen 103, 123, 153, 173 und 203 cm. Die Breite beträgt durchgängig 250cm. Auf Wunsch liefern wir jedoch auch Sondergrößen.



Doppelstabmattenzäune – beständig und universal



Auch diese bieten wir zu einem günstigen Preis an. Sie weisen eine größere Stabilität als Zäune aus Einstabmatten auf. Oft werden sie für die Umzäung von Firmengeländer verwendet. Die Feldhöhen weichen mit 103, 123, 153, 173 sowie 203 cm etwas von denen der Einstabmatten ab.



Stabmattenzäune in Anthrazit – klassische Lösung



Durch die anthrazitfarbene Beschichtung wird die Optik des Zaunes und damit der Gesamteindruck des Grundstückes verbessert. Anthrazit ist seit Jahren eine Trendfarbe im Stahl- und dem Aluminiumbau. Diese Farbe wirkt schlicht, aber dezent auf den Betrachter. Das verleiht ihr eine gewisse Eleganz. Weitere populäre Farben sind Eisenglimmer, Betongrau, Signalweiß und Tannengrün. Selbstverständlich sind von Janmet-Stabmatten aber auch sämtliche andere Farben der RAL-Palette lieferbar.





Andere Produkte aus Stabmatten



Stabmatten lassen sich vielfältig verwenden. Es können nicht nur Stabmattenzäune, sondern auch Stabmatten mit Sichtschutzstreifen aus PVC oder Dreh- und Schiebetore, wahlweise mit Torautomatik, aus ihnen gefertigt werden.



Die Firma JANMET aus Polen



Die Firma Janmet aus Polen fertigt, liefert und montiert Anlagen aus Stabmatten sowie auch Schmiedeeisenprodukte. Das Unternehmen beschäftigt sich darüber hinaus mit Metalltreppen und Geländern. Mittlerweile beliefert die Firma auch Kunden aus ganz Deutschland. Großen Wert legt Janmet auf eine qualitativ hochwertige Ausführung sowie eine kompetente Beratung. Auf der Webseite der Firma findet man eine breite Offerte an Stabmattenzäune sowie zahlreiche Referenzbeispiele.





http://www.janmet-stabmatten.de



JANMET

Krzysztof Potomski

Firmenadresse: Gorzowska 8

PLZ und Ort: 74-400 Debno / Polen

Tel.: +48 513 095 503

E-Mail: biuro(at)zaunewelt.de

Web: http://www.zaunewelt.de/

Kommentare zur Pressemitteilung