Fleisch gehört zu den wichtigsten Exportgütern Pakistans

Transport nach Pakistan

(firmenpresse) - Die Länder Asiens haben sich in den letzten Jahrzehnten zu bedeutenden Partnern für den Ex- und Import von Waren entwickelt. Pakistan bildet dabei keine Ausnahme, denn auch hier legt der Warenverkehr jedes Jahr bedeutend zu. Speziell für chemische Güter, Gummi- und Kunststoffprodukte und elektronische Güter besteht weiterhin ein großer Bedarf in Pakistan. Im Gegenzug werden Textilien, Nahrungsmittel und Güter aus der Landwirtschaft nach Deutschland importiert.



Für den Transport nach Pakistan benötigt man eine EORI-Nummer und eine Handelsrechnung, welche in englischer Sprache verfasst sein muss. Für einen Transport aus einem EU Land werden außerdem eine gültige Ursprungserklärung und die Stamminformationen des Versenders benötigt. Bei Warensendungen über 1000? muss man eine Ausfuhranmeldung vorbereiten, damit es keine Probleme beim Zoll gibt.



Erfahrene Speditionen berücksichtigen alle wichtigen Zollformalitäten bereits im Vorfeld und sorgen damit für einen reibungslosen Transport nach Pakistan. Die TSM Germany GmbH ist seit vielen Jahren auf den Ex- und Import von Waren per Seefracht oder Luftfracht nach Pakistan spezialisiert und bietet dabei alle Vorzüge eine modernen Spedition. Bei Fragen zu einem konkreten Auftrag für den Warenverkehr von und nach Pakistan stehen die Experten des Unternehmens jederzeit beratend zur Seite.





TSM Germany GmbH

Wilhelm Iwan Ring 9

21035 Hamburg

Telefon: +49-(0)40-49 29 38-0

Fax: +49-(0)40-49 29 38-29

E-Mail: info(at)tsm24.de











http://www.tsm24.de/



TSM Germany ist spezialisiert auf Transporte, Kühltransporte und Gefahrentransporte nach Pakistan jeder Art. Als internationale Spedition mit Sitz im Hamburger Freihafen, der zu den größten Häfen auf der Welt gehört, realisiert TSM Germany Transporte nach Pakistan per Luftfracht, Seefracht und im jeweiligen Zielhafen oder dem Flughafen in Pakistan den Weitertransport per LKW Transport. Zum Service der TSM Germany GmbH gehört auch die Abwicklung sämtlicher Formalitäten beim Ex- und Import von Gütern, inklusive der Zollabwicklung mit den pakistanischen Behörden. Auf Anfrage erstellt die TSM Germany GmbH für jeden Transport ein individuelles Angebot.



TSM Germany GmbH

Grevenbroicher Str. 45, 50829 Köln

Firma: TSM Germany GmbH

Ansprechpartner: Dieter Hanke

Stadt: Hamburg

Telefon: 022129884152



