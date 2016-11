Bonusheft für Zahnersatz

Wieviel kann ich sparen? Das ist für viel Patienten eine wichtige Frage, hier sind ein paar Fakten von Zahnersatt-Müller aus Ratingen zu diesem Thema

Bonusheft Zahnersatz-Müller

(firmenpresse) - Wenn gesetzlich versicherte Patienten regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, zum Vorsorgecheck ihren Zahnarzt besuchen, erhalten sie eine zusätzliche Krankenkassen-Bezuschussung.

Die jährlichen Kontrolluntersuchungen müssen durch den Zahnarzt in das Bonusheft eingetragen werden! Nur wenn es lückenlos und mindestens 5 Jahre lang geführt wurde, gibt es den zusätzlichen Bonus zum Festzuschuss.

Beispiel: Ein Patient benötigt eine Zahnbrücke.

1. Ohne Bonus, da das Bonusheft nicht lückenlos geführt wurde.

2. 20 Prozent wenn das Bonusheft lückenlos und mindestens 5 Jahre lang geführt wurde.

3. 30 Prozent wenn das Bonusheft lückenlos und mindestens 10 Jahre lang geführt wurde.

Die zahnärztlichen Kosten betragen: 500,- Euro

Die Material- und Laborkosten betragen:750,- Euro

Der Festzuschuss der Krankenkasse beträgt: - 520,- Euro

Ohne Bonus: 0,- Euro

Verbleibender Eigenanteil: 730,- Euro

Die zahnärztlichen Kosten betragen: 500,- Euro

Die Material- und Laborkosten betragen: 750,- Euro

Der Festzuschuss der Krankenkasse beträgt: - 520,- Euro

Bonus 20%: - 104,- Euro

Verbleibender Eigenanteil: 626,- Euro

Die zahnärztlichen Kosten betragen: 500,- Euro

Die Material- und Laborkosten betragen: 750,- Euro

Der Festzuschuss der Krankenkasse beträgt: - 520,- Euro

Bonus 30%: -156,- Euro

Verbleibende Eigenanteil: 574,- Euro

Wie die Initiative proDente e.V. berichtete, verschenken fast 40 Prozent der Zahnersatz-Patienten bares Geld, nur weil sie nicht regelmäßig ihren Zahnarzt besuchen und die Kontrollen in das Bonusheft eintragen lassen!

Daher unser Tipp: Besuchen Sie noch in diesem Jahr Ihren Zahnarzt und lassen Sie sich die Kontrolle in Ihrem Bonusheft eintragen! Sollten Sie Ihr Bonusheft verloren haben, so bitten Sie Ihren Zahnarzt, anhand der Befunde und Behandlungsunterlagen, Ihr Bonusheft neu auszustellen. (Ende)

Zahnersatz Müller zählt zu den etablierten und größten Zahnersatz-Anbietern in Deutschland. Die Besonderheit: "Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen mit festen Wurzeln, das auf alte Werte und neue Ideen setzt!" Seit der Grundsteinlegung unseres Dentallabors im Jahre 1985 üben wir unseren Beruf mit Liebe und Leidenschaft aus und sind stets Motor für technische Neu- und Weiterentwicklungen in der Zahntechnik. Mit unserem günstigen Auslandszahnersatz bieten wir Jedermann die richtige Lösung.

Zahnersatz-Müller

Zahnersatz-Müller

Frank Müller

Mülheimer Straße 49

40878 Ratingen

info(at)zahnersatz-mueller.de

0 21 02 / 100 49 80

http://www.zahnersatz-mueller.de



