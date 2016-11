Hör-Kino am 30. November: "Wir sind nur Passagiere"

Hörregion Hannover präsentiert Radio-Feature im Medienhaus Hannover

Was Hör-Kino: Wir sind nur Passagiere

Ort Medienhaus Hannover, Schwarzer Bär 6, 30449 Hannover

Termin 30.11.2016; 20 Uhr

Eintritt frei

Radio als gemeinsames Erlebnis, bei dem Bilder im Kopf entstehen: Sehen, wer die Menschen hinter den Geschichten sind, und hören, was Autorinnen und Autoren bei Recherchen erleben ? das Hör-Kino bietet ein besondere Form des Films fürs Ohr. Am Mittwoch, 30. November, 20 Uhr, präsentiert die Hörregion Hannover im Medienhaus Hannover in Hannover-Linden ein Radio-Feature von Andreas Kerbelmann. Das Prinzip des Hör-Kinos ist einfach: Erst gemeinsam einen Beitrag hören, dann mit dem Autor oder der Autorin über das Gehörte diskutieren.

In dem Feature ?Wir sind nur Passagiere? lernen Zuhörerinnen und Zuhörer Ignace Isekemangas kennen. 1987 im Kongo geboren, kam er mit einem Jahr nach Saarbrücken und wuchs in Deutschland auf. Im Teenageralter ging er nach Afrika zurück, machte sein Abitur und studierte schließlich Politikwissenschaft in Hannover. Der 28-Jährige ist hier geblieben und hat gemeinsam mit Freunden die Musik-Band Burgaro International gegründet: ?Ich habe immer das Gefühl, dass ich etwas für den Kongo machen muss ? unser Traum ist es, dort Konzerte zu geben.?

Autor Andreas Kebelmann studierte Theaterwissenschaft und Schauspieltheaterregie. Seither arbeitet er an eigenen Projekten als Regisseur und Hörspielautor, inszenierte Stücke in Glasgow, Hamburg und Berlin. Seit 2006 verbindet Kebelmann Kunst, Wissenschaft und dokumentarische Recherche in Kooperation mit Theatern.

Der Eintritt zum Hör-Kino ist frei. Für Hörgeschädigte mit Hörgerät, die das Akustiksignal technisch verstärken wollen, steht eine FM-Anlage zur Verfügung. Das Medienhaus Hannover befindet sich am Schwarzen Bär 6, Eingang über die Minister-Stüve-Straße.

Hörregion Hannover

In der Region Hannover gibt es eine deutschlandweit einzigartige Vielfalt von herausragenden Unternehmen, Einrichtungen und Initiativen rund um Schall, Klang und Akustik ? in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit, Bildung und Kultur. Auf dieser Basis entwickelt die Region Hannover die neue Marke und das neue Netzwerk Hörregion, mit der Absicht, auf den Hör-Sinn in seinen verschiedenen Facetten aufmerksam zu machen, für gutes Hören zu werben und den Standort Region Hannover zu stärken.



Weitere Informationen über Idee, Projekte und Veranstaltungen der Hörregion unter www.hörregion-hannover.de.





Region Hannover

