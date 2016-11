Beratungsoffensive im Advent: Studieninstitut informiert über berufsbegleitende Weiterbildung

Das Studieninstitut für Kommunikation nutzt die Besinnlichkeit der Adventszeit für eine Informationsoffensive: Interessenten können sich in Berlin, München und Düsseldorf über Weiterbildungsmöglichkeiten in angesagten Berufsbranchen informieren. Das Beratungsteam steht jedem Besucher für ein ausführliches Informationsgespräch zu Lehrgängen und Karrieremöglichkeiten zur Verfügung.

Info-Abend im Advent: Beratung und Information stehen im Vordergrund.

(firmenpresse) - Berufseinsteiger, Quereinsteiger und Professionals können sich in gemütlicher Atmosphäre über die zahlreichen Weiterbildungen informieren, die das Studieninstitut für Kommunikation anbietet. Dazu zählen berufsbegleitende Lehrgänge mit IHK-Abschluss wie zum Beispiel Eventmanager/in, Online-Marketing-Manager/in, Fachwirt/in für Werbung und Kommunikation bis hin zum Veranstaltungsfachwirt/in.



Wer Positionen im Top-Management anstrebt, sollte sich über die berufsbegleitenden Bachelor-und Master-Studiengänge Event- und Messemanagement informieren. Der universitäre und be-rufsbegleitende MBA-Studienabschluss Master of Business Administration (MBA) Eventmarketing ist in Deutschland bisher einzigartig. Die TU Chemnitz schließt hier mit dem Studieninstitut für Kommunikation als Praxispartner eine Lücke im Bildungsmarkt.



Das Beratungsteam steht jedem Besucher für ein ausführliches Informationsgespräch zu Lehrgängen und Karrieremöglichkeiten zur Verfügung. Neben vielen Informationen und Gesprä-chen wartet auch ein Rabatt-Gutschein auf Besucher, der für ausgewählte Weiterbildungen des Studieninstitutes eingelöst werden kann. Bitte melden Sie sich über das entsprechende Anmeldetool unter www.studieninstitut.de/infoday an, damit ausreichend Zeit für individuelle Fragen eingeplant werden kann.



Info-Abende im Advent:



MÜNCHEN

Wann: 01.12.2016, von 17.00 bis 19.30 Uhr

Wo: Studieninstitut-Büro in München, Heßstr. 41, 80798 München

Ansprechpartner: Veronika Kirsch (Standortleitung), Michael Hosang (Geschäftsführung

Studieninstitut für Kommunikation), Michael Badichler (Agentur Rotorminds, Online-Marketing-Experte und Studieninstitut-Dozent)

ZUSÄTZLICH: Webinar über das berufsbegleitende BAC-Studium „Messe- und Eventmanagement“ an der TU Chemnitz berichtet Studentin Lena Haushofer online von 17.00-18.00 Uhr. Die 25-jährige Veranstaltungskauffrau studiert im 4. Semester berufsbegleitend. Sie arbeitet als Projektreferentin bei der Messe München GmbH im Geschäftsbereich „Neue Technologien“ (Messen electronica & productronica).





BERLIN

Wann: 01.12.2016, 17.00 bis 19.30 Uhr

Wo: SRH Hochschule der populären Künste, Potsdamer Straße 188, 10783 Berlin-Schöneberg

Ansprechpartner: Alina Piontek (M.A., Beratung, Studieninstitut für Kommunikation) und

Katja Poley (M.A., Beratung, Studieninstitut für Kommunikation)



DÜSSELDORF

Wann: 08.12.2016, von 17.00 bis 19.30 Uhr

Wo: Studieninstitut für Kommunikation, Reisholzer Werftstr. 35, 40589 Düsseldorf

Ansprechpartner: Alina Piontek (M.A., Beratung, Studieninstitut für Kommunikation) und

Katja Poley (M.A., Beratung, Studieninstitut für Kommunikation)



WEBINAR

Wann: 09.12.2016, 17:00 bis 18:00 Uhr

Wie studiert man Online-Marketing?

Das berufsbegleitende Studium zum Betriebswirt Online-Marketing an der FH Schmalkalden verbindet solide wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und spezialisiertes Managementwissen mit direkter praktischer Anwendung.

Zielgruppe: Berufseinsteiger und Berufstätige, die berufsbegleitend einen Hochschul-Abschluss mit Fokus Online-Marketing anstreben

Speaker: Michael Badichler (Cross Channel Manager HSG, Studieninstitut-Dozent, Geschäftsführer der Agentur rotorminds) und Katja Poley (M.A., Beratung Studieninstitut)

Gebühren: Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie die Zugangsdaten zum Webinar.



Kontakt für Terminvereinbarungen und Fragen:

Mail: beratung(at)studieninstitut.de und Fon: 0800/77 92 37-0 (kostenfrei im dt. Festnetz)



ANMELDUNG unter www.studieninstitut.de/infoday



Bildung wird gefördert! www.studieninstitut.de/finanzierung-foerderung



Foto: fotolia







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.studieninstitut.de/infoday



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Studieninstitut für Kommunikation GmbH,

gegründet 1998 in Düsseldorf, ist spezialisiert auf praxisorientierte Ausbildungen und Weiterbil-dungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Online-Marketing, PR, Werbung, Eventma-nagement, Management und Wirtschaft. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es Standorte in München, Hamburg und Berlin. In Kooperation mit renommierten Hochschulen werden be-rufsbegleitende Studiengänge zu Fachthemen gestaltet. Für Unternehmen bietet das Studien-institut hochwertige Inhouse-Trainings und -Coachings an. Experten aus Wirtschaft und Wissen-schaft vermitteln direkt anwendbares Wissen. Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Das Unternehmen ist zur Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001:2008 und AZAV zertifiziert. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Der Bildungsanbieter engagiert sich nachhaltig und ist als „Sustainable Company“ durch den FAMAB Kommunikati-onsverband e.V. zertifiziert.

Das Studieninstitut arbeitet aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Branchenveran-staltungen. Gemeinsam mit Partnern lobt das Unternehmen den Wettbewerb zum besten Nach-wuchs-Moderator aus und ist seit 2006 Initiator des INA Internationaler Nachwuchs Event Award.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Studieninstitut für Kommunikation

Leseranfragen:

Studieninstitut für Kommunikation GmbH

Reisholzer Werftstr. 35

40589 Düsseldorf

Hotline: 0800/77 92 37-0

(in Deutschland kostenfrei)

Fon: +49 (0) 211/77 92 37-0

Fax: +49 (0) 211/77 92 37-27

Mail: info(at)studieninstitut.de

Web: www.studieninstitut.de



PresseKontakt / Agentur:

Studieninstitut für Kommunikation GmbH

Tanja Barleben

Pressesprecherin

Reisholzer Werftstraße 35

40589 Düsseldorf

Fon: +49 (0) 211/77 92 37-0

Fax: +49 (0) 211/77 92 37-27

Mail: tbarleben(at)studieninstitut.de



Datum: 24.11.2016 - 17:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1428869

Anzahl Zeichen: 4307

Kontakt-Informationen:

Firma: Studieninstitut für Kommunikation

Ansprechpartner: Petra Zimmermann

Stadt: Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211/77 92 37-0



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 25.11.2016

Anmerkungen:



Über einen Beleg würden wir uns freuen!

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.