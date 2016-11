Coole Winter-Freunde: Außen urban stylisch, innen kuschelig warm

Die KEEN Elsa Women Kollektion - viel Funktion ohne Kompromisse in punkto Style

Fotohinweis: KEEN Elsa Boot

(firmenpresse) - Portland/Rotterdam. - Vielseitig einsetzbar und lässig kombinierbar sind die kuscheligen Winterstiefel aus KEENs Elsa Kollektion. Bei der Vielzahl an schönen Farben und Styles fällt die Wahl wirklich schwer zwischen diesem Modell-Mix aus Chelseas, Booties und Stiefeln.



Von einem Wochenende in den verschneiten Bergen bis hin zu urbanen Freizeitaktivitäten - Elsa Tall Canvas WP, Elsa Chelsea oder Elsa Boot WP sehen nicht nur überall super aus, sie sind auch super warm, super bequem und super funktional. Ihr Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder und wasserabweisend behandeltem Baumwoll-Canvas ist dank versiegelter Nähte wasserdicht. Zur wintertauglichen Ausstattung zählen eine Isolierung aus 100 Gramm KEEN.Warm, eine wärmereflektierende Decksohle, flauschiges Teddyplüsch sowie ein herausnehmbares, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan. Die rutschhemmend profilierte Gummilaufsohle ist vulkanisiert.

Mit diesen Boots bleiben die Füße schön warm und trocken, ohne Kompromisse in punkto Styling machen zu müssen.



Weitere Informationen: www.keenfootwear.com, Twitter twitter.com/keeneurope,

Facebook www.facebook.com/keeneurope Blog blog.keenfootwear.com

Instagram KEEN Pinterest KEEN YouTube KEEN

Bezugsquellen: Fachhandel und www.keenfootwear.com

Fotohinweis: KEEN





Text und Fotos in hoher Auflösung stehen in unserer Dropbox zum Download bereit.



Technische Daten



Elsa Tall Canvas WP (Damen)

Kategorie: Boulevard

Obermaterial: PU-beschichtetes Leder, wasserabweisend behandelter Baumwoll-Canvas

Futter: Microfleece

Ausstattung: wasserdicht durch versiegelte Nähte, 100 g KEEN.WARM Isolierung, wärmereflektierende Brandsohle, herausnehmbares und anatomisch geformtes PU-Fußbett, Cleansport NXT Ausrüstung zur natürlichen Geruchskontrolle



Laufsohle: abriebfestes Gummi, vulkanisierte Konstruktion

Preis (UVP): 139,95 EUR



Elsa Chelsea WP (Damen)

Kategorie: Boulevard

Obermaterial:PU-beschichtetes Leder, wasserabweisend behandelter Baumwoll-Canvas

Futter: Microfleece

Ausstattung: wasserdicht durch versiegelte Nähte, 100 g KEEN.WARM Isolierung, wärmereflektierende Brandsohle, herausnehmbares und anatomisch geformtes PU-Fußbett, Cleansport NXT Ausrüstung zur natürlichen Geruchskontrolle

Laufsohle: abriebfestes Gummi, vulkanisierte Konstruktion

Preis (UVP): 109,95 EUR



Elsa Boot WP (Damen)

Kategorie: Boulevard

Obermaterial: PU-beschichtetes Leder, wasserabweisend behandeltes Textilgewebe

Futter: Mesh, Schaftabschluss aus Lammfellimitat

Ausstattung: wasserdicht durch versiegelte Nähte, 100 g KEEN.WARM Isolierung, wärmereflektierende Brandsohle, herausnehmbares und anatomisch geformtes PU-Fußbett, Cleansport NXT Ausrüstung zur natürlichen Geruchskontrolle

Laufsohle: abriebfestes Gummi, vulkanisierte Konstruktion

Preis (UVP): 119,95 EUR









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.keenfootwear.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über KEEN:

Inspiriert von der Liebe zu Outdoor widmet sich KEEN Inc. als Hersteller von hybriden Outdoor- und Freizeit-Produkten (wie Schuhe, Taschen und Socken) der Kreation von qualitativ hochwertigen Produkten, die den Lifestyle und die Outdoor-Abenteuer von aktiven Menschen rund um den Globus unterstützen. KEEN-Produkte sind im Internet, bei mehr als 5.000 stationären Händlern in über 60 Ländern, sowie in den KEEN Garage Markenstores in Palo Alto, Portland, Prag, Tokio und Toronto erhältlich, wo KEEN-Fans die komplette Markenvielfalt erleben können. Unternehmensaktivitäten und -kultur spiegeln ein hohes Engagement für den Aufbau einer starken Gemeinschaft und eines gesünderen Planeten wider, auf dem alle Menschen dem KEEN-Slogan "create, play, care" folgen können. Weitere Infos zu KEEN gibt's hier:

http://www.keenfootwear.com, http://twitter.com/Keen oder

http://www.facebook.com/keeneurope





Dies ist eine Pressemitteilung von

KEEN Europe Outdoor B.V.

Leseranfragen:

Alte Landstraße 12-14, 85521 Ottobrunn

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 24.11.2016 - 17:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1428870

Anzahl Zeichen: 3305

Kontakt-Informationen:

Firma: KEEN Europe Outdoor B.V.

Ansprechpartner: Sabine von der Heyde

Stadt: Ottobrunn

Telefon: +49 (0)89-660396-6



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.